मिरा भाईंदर जैनांची नगरी, भाजप आमदाराच्या विधानाने नवा वाद; उलटे-सुलटे धंदे बंद करण्याचा मनसेचा इशारा

मिरा-भाईंदर : मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून ‘पांढऱ्या पट्टी’चा वाद अधिकच वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. सोसायटी तसेच रस्त्यांवर जैन धर्मियांसाठी पांढरी पट्टी मारण्यात येत असल्यामुळे वाद पेटला होता. तसेच मिरा-भाईंदरमधील तपोवन विद्यालयात बहुतांश विद्यार्थी जैन समाजाचे असल्याने प्रवेशावेळीच मांसाहार आणि कंदमुळे न आणण्याच्या सूचना दिल्या जात, असल्याचे प्रकरण समोर आले होते. अशातच मिरा-भाईंदर ही जैनांची नगरी असल्याचा दावा भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन स्क्वेअर शाळेने पर्यूषण काळात विद्यार्थ्यांच्या डब्यात कांदा, लसूण यांसह काही खाद्यपदार्थ आणण्यास बंदी घातल्याचे प्रकरण चर्चेत होते. त्यानंतर आता मिरा-भाईंदर ही जैनांची नगरी असल्याचा दावा भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे. या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. .ठाण्यात दादा गुरुदेव यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त जैन समाजाच्या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले त्या दरम्यान मेहता यांनी वक्तव्य केले आहे. शहराचा आमदार जैन, महापौर जैन आणि तब्बल नऊ नगरसेवकही जैन असल्याचा दाखला देत त्यांनी हे विधान केले. .Mumbai Weather: मुंबईकरांनो सावधान! पुढचे ७२ तास घराबाहेर पडताना काळजी घ्या; हवामान विभागाचा सतर्कतेचा इशारा .विशेष म्हणजे, त्यांच्या मालकीच्या शाळेतील कांदा-लसूण बंदीवरून निर्माण झालेल्या वादातही त्यांनी आपली भूमिका कायम ठेवत ‘जे होईल ते बघून घेऊ’, असे ठणकावले आहे. दरम्यान, या प्रकारामुळे मिरा-भाईंदरमध्ये नव्या वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे..Mumbai Accident: 71 वर्षीय माजी खासदारानं दुचाकीला उडवलं, BMC कर्मचाऱ्याचा मृत्यू तर पत्नी गंभीर; गुन्हा दाखल.मनसे आक्रमकमनसे नेते सचिन वसंत पोपळे यांनी नरेंद्र मेहतांच्या वक्तव्यांवरती प्रतिक्रिया दिली आहे. यावर त्यांनी असे म्हटले की, मिरा भाईंदरचे आमदारांनी ठाण्यात जाऊन गरळ ओकली आहे. मिरा भाईंदर जैनांची नगरी असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र मिरा भाईंदर कोळी, आगरी आणि मराठी माणसांची नगरी आहे. त्यामुळे उल्टे-सुल्टे धंदे बंद करा आणि वाद वाढवण्याचे बंद करा, असा थेट इशारा नरेंद्र मेहता यांना दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.