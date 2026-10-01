मुंबई

मिरा भाईंदर जैनांची नगरी, भाजप आमदाराच्या विधानाने नवा वाद; उलटे-सुलटे धंदे बंद करण्याचा मनसेचा इशारा

BJP Narendra Mehta Controversial Statement: भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी 'मिरा-भाईंदर ही जैनांची नगरी' असल्याचा दावा केला आहे. यामुळे नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
BJP MLA Narendra Mehta Controversial Statement

BJP MLA Narendra Mehta Controversial Statement

ESakal

Mansi Khambe
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मिरा-भाईंदर : मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून ‘पांढऱ्या पट्टी’चा वाद अधिकच वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. सोसायटी तसेच रस्त्यांवर जैन धर्मियांसाठी पांढरी पट्टी मारण्यात येत असल्यामुळे वाद पेटला होता. तसेच मिरा-भाईंदरमधील तपोवन विद्यालयात बहुतांश विद्यार्थी जैन समाजाचे असल्याने प्रवेशावेळीच मांसाहार आणि कंदमुळे न आणण्याच्या सूचना दिल्या जात, असल्याचे प्रकरण समोर आले होते. अशातच मिरा-भाईंदर ही जैनांची नगरी असल्याचा दावा भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे.

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