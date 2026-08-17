Mira-Bhayandar Metro: अनर्थ टळला! स्कूल बस पुढे गेली अन् मीरा-भाईंदर मेट्रो कामादरम्यान स्लॅब कोसळला; VIDEO VIRAL

मुंबई : महिनाभरापूर्वी मुंबईतील चेंबूर येथे एका स्कूल व्हॅनवर झाडं कोसळल्याची घटना घडली होती. ज्यामध्ये एका विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. मुंबईतील शाळेच्या बसची ही घटना निवळली नसताना आता पुन्हा याच प्रकारची घटना घडल्याचे समोर आले आहे. मिरा रोड येथे मेट्रोच्या कामादरम्यान उंचावरून मोठा दगड खाली रस्त्यावर कोसळून त्याचे तुकडे स्कूल व्हॅनवर आदळल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, भाईंदरच्या गोल्डन नेट परिसरात सोमवार (ता.१७) रोजी मेट्रोचे काम सुरू असताना अचानक लादिचा ब्लॉग कोसळला. हा ब्लॉग उंचावरून थेट रस्त्यावर कोसळून त्याचे तुकडे शाळकरी विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या वाहनावर आदळल्याची घटना घडली. या व्हॅनमध्ये अनेक लहान मुले असून सुदैवाने या दुर्घटनेत कसलीही जीवितहानी किंवा कोणालाही दुखापत झाली नसल्याचे समोर आले. मात्र, या घटनेमुळे वाहन चालकांच्या सुरक्षेसह मेट्रोच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Mumbai Navy Sailor Family Death: नौदलाच्या खलाशासह पत्नी अन् २ मुलांचे मृतदेह आढळले घरात, २ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा समावेश.दरम्यान, या घटनेप्रकरणी मेट्रोचे काम सुरू असताना सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कोणती उपाययोजना नसल्यामुळे मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरावर गुन्हा दाखल करावा अन्यथा हे काम चालू देणार नाही असे मनसेचे नेते संदीप राणे यांनी सांगितले आहे..Boisar MIDC Fire: बोईसर एमआयडीसीमध्ये मोठा स्फोट, अनेक कामगार जखमी झाल्याची भीती; Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.