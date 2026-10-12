मुंबई

Bus Fare Hike: बसमधून प्रवास करणे महागणार! प्रवासात खिसा रिकामा, मिरा-भाईंदर पालिकेचा बस भाडेवाढीचा प्रस्ताव

Municipality Bus Ticket Hike: मिरा-भाईंदर पालिकेचा बस भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामुळे महापालिकेच्या बसमधून प्रवास करणे महागणार असल्याची शक्यता आहे.
Mira-Bhayandar Municipal Corporation bus fare hike

Mira-Bhayandar Municipal Corporation bus fare hike

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भाईंदर : मिरा भाईंदर महापालिकेच्या बसमधून प्रवास करणे महागण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाकडून तिकीट दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवला आहे. त्यानुसार भाड्यात किमान दोन ते कमाल १४ रुपयांची वाढीची शक्यता आहे.

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Mumbai
Mira-Bhayandar Municipal Corporation
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