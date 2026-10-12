Bus Fare Hike: बसमधून प्रवास करणे महागणार! प्रवासात खिसा रिकामा, मिरा-भाईंदर पालिकेचा बस भाडेवाढीचा प्रस्ताव

भाईंदर : मिरा भाईंदर महापालिकेच्या बसमधून प्रवास करणे महागण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाकडून तिकीट दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवला आहे. त्यानुसार भाड्यात किमान दोन ते कमाल १४ रुपयांची वाढीची शक्यता आहे..मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून तीन वर्षापूर्वी प्रशासकीय कार्यकाळात दरवाढीचा प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आता दरवाढीचा प्रस्ताव महासभेपुढे दिला आहे. बसच्या तिकीट दरात तब्बल १३ वर्षे वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र, एवढ्या वर्षात इंधन व सुटे भागाच्या किमतीत तसेच कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ झाली आहे..Mumbai News: जीटीबीनगरवासीयांना भाड्याचा दिलासा! निवासींना २० तर गाळेधारकांना १० हजार रुपये.महापालिकेच्या ताफ्यात डिझेलवर चालणाऱ्या ७४ व ५७ ई-बस अशा एकंदर १३१ बसचा समावेश असून, त्यात १५ वातानुकूलित बस आहेत. शिवाय पीएम बस योजनेतून आणखी १०० बस लवकरच दाखल होणार आहेत. महापालिका कंत्राटदाराला प्रती किमी प्रमाणे पैसे देते व तिकिटाद्वारे मिळणारे उत्पन्न महापालिकेला मिळते. मात्र तिकिटाचे दर वाढविण्यात न आल्याने उत्पन्न व खर्च यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तिकीट दर वाढणार आहे..Mumbai Protest: ठाकरे बंधूंच्या अडचणी वाढल्या? शिवाजी पार्क आंदोलनप्रकरणी आदित्य-अमित यांच्यावर गुन्हा दाखल.फेररचना करण्याचे आदेशदुसरीकडे ठाणे, नवी मुंबई व वसई-विरार महापालिकेच्या बस प्रवासी भाड्याशी तुलना केली असता मिरा भाईंदरचे बस भाडे कमी आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी बस भाड्याची फेररचना करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्वसाधारण बसचे तिकीट भाडे किमान दोन रुपये व कमाल १४ रुपयांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे देण्यात आला आहे..वातानुकूलित प्रवास स्वस्त होणारमिरा भाईंदर महापालिकेकडून सद्यःस्थितीत १५ वातानुकूलित बस चालविल्या जातात. मात्र, त्यांचे प्रवासी भाडे इतर महापालिकांच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यामुळे हे दर कमी करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार बसभाडे किमान पाच रुपये व कमाल ४५ रुपये कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.