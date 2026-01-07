मुंबई

मीरा भाईंदरचे राजकीय समीकरण तिकीट वाटपात अडकले; निवडणूक का आणि कशी गुंतागुंतीची झाली? जाणून घ्या संपूर्ण आढावा...

Mira Bhayandar Municipal Corporation election news: या वर्षी मीरा भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीत ८००,९१५१ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. यामध्ये ४३३,०५३ पुरुष, ३८६,०७८ महिला आणि २० इतर मतदारांचा समावेश आहे.
ठाणे : मीरा-भाईंदरमधील निवडणूक लढाई अधिकाधिक गुंतागुंतीची होत चालली आहे. तिकीट वाटपामुळे राजकीय पक्षांमध्ये असंतोष, बंडखोरी आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. ज्याचा परिणाम निवडणूक गणितांवर होत असल्याचे दिसून येते. भाजपचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या मीरा-भाईंदरमध्ये, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने (शिंदे गट) मोठे आव्हान उभे केले आहे. परिणामी, भाजपच्या उमेदवार निवडी आणि तिकीट वाटपाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. स्थानिक कार्यकर्त्यांचा रोष जनतेसमोर स्पष्ट होत आहे.

