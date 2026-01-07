मीरा भाईंदरचे राजकीय समीकरण तिकीट वाटपात अडकले; निवडणूक का आणि कशी गुंतागुंतीची झाली? जाणून घ्या संपूर्ण आढावा...

ठाणे : मीरा-भाईंदरमधील निवडणूक लढाई अधिकाधिक गुंतागुंतीची होत चालली आहे. तिकीट वाटपामुळे राजकीय पक्षांमध्ये असंतोष, बंडखोरी आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. ज्याचा परिणाम निवडणूक गणितांवर होत असल्याचे दिसून येते. भाजपचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या मीरा-भाईंदरमध्ये, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने (शिंदे गट) मोठे आव्हान उभे केले आहे. परिणामी, भाजपच्या उमेदवार निवडी आणि तिकीट वाटपाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. स्थानिक कार्यकर्त्यांचा रोष जनतेसमोर स्पष्ट होत आहे..गेल्या निवडणुकीत भाजपने ६१ जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी, प्रभाग १, २, ३, ४, ५, ८, १३, १४ आणि १८ मध्ये तिकीट वाटपाबाबत असंतोष असल्याने हिंदी भाषिक मतदार विभागले गेले आहेत. जर मतदानाच्या दिवशीही ही परिस्थिती कायम राहिली तर चित्र वेगळे असू शकते. तिकीट वाटपाबाबतचा असंतोष केवळ भाजपपुरता मर्यादित नाही; तर शिवसेना आणि काँग्रेसमध्येही अंतर्गत मतभेद दिसून येत आहेत..प्रभाग क्रमांक १०, ११ आणि १६ मध्ये एकाच कुटुंबातील सदस्यांना तिकीट दिल्याने शिवसैनिकांमध्ये नाराजी आहे. स्थानिक पातळीवर याला घराणेशाहीशी जोडले जात आहे. काँग्रेस पक्षाने प्रभाग क्रमांक ९, १९ आणि २२ मध्ये नवीन चेहऱ्यांवर विश्वास व्यक्त केला आहे. निवडणूक आणि विजयाचा समतोल साधण्यासाठी पक्षाने काही उमेदवारांसाठी "हेलिकॉप्टर लँडिंग" ची व्यवस्थाही केली. ज्यावर पक्ष कार्यकर्त्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत..बंडखोरी आणि असंतोष यांचा थेट संबंध पक्षाच्या आकाराशी असल्याचे दिसून येते. पक्ष जितका मोठा असेल तितकाच नाराजी जास्त. दरम्यान, तिकीट वाटपामुळे निर्माण होणारा असंतोष रोखण्यात लहान पक्ष तुलनेने चांगले सक्षम आहेत. एकूणच, या बंडाचा सर्वाधिक फटका भाजपला बसला आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये विजयी समीकरण घडवण्यात बंडखोर भाजप उमेदवार निर्णायक भूमिका बजावत असल्याचे दिसून येते..विकासात मागे राहिलेल्या भिवंडी शहराचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी यावेळी महानगरपालिका निवडणुकीत डॉक्टर, अभियंते आणि वकीलांसह पदवीधर उमेदवार देखील निवडणूक लढवत आहेत. विशेष म्हणजे, बहुतेक माजी नगरसेवकांचे शिक्षण दहावीपेक्षा कमी आहे. यापैकी, तिसरी, पाचवी, सहावी, सातवी, आठवी, नववी, दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांची संख्या लक्षणीय आहे. हे सर्व उमेदवार शहर विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली मते मागत आहेत..एमबीएमसीमध्ये विकासासाठी काँग्रेसचा रोडमॅपमीरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. शाश्वत पाणीपुरवठा, खड्डेमुक्त रस्ते, मेट्रो प्रकल्प लवकर पूर्ण करणे, एक मजबूत बस वाहतूक व्यवस्था आणि टोल प्लाझावर सुरळीत वाहतूक या गोष्टींना प्राधान्य देत, काँग्रेस पक्षाने वैज्ञानिक कचरा व्यवस्थापन, भूमिगत सांडपाणी व्यवस्था, स्वच्छ भाजीपाला बाजार, पुरेशी पार्किंग सुविधा, आधुनिक आरोग्य सेवा आणि सार्वजनिक शौचालयांचा विकास यावरही भर दिला आहे. काँग्रेसने महिला सक्षमीकरण, क्रीडा मैदानांचा विकास, मजबूत कायदा आणि सुव्यवस्था, सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण हे त्यांच्या अजेंडाचे महत्त्वाचे भाग असल्याचेही सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.