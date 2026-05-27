Mira Road: बकरी ईदच्या कुर्बानीला बकरा आणला, विरोध म्हणून हिंदुत्ववाद्यांनी डुक्कर आणलं; मिरा रोड परिसरात तणाव, VIDEO VIRAL

भाईंदर : बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर मिरा रोड येथील एका गृहसंकुलात बकऱ्या बांधून ठेवण्यावरून तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. हा वाद इतका वाढला की प्रकरण थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचले. सोमवारी (ता. २५) रात्री या मुद्द्यावरून झालेल्या जोरदार वादात एक जण जखमी झाला असून, त्यानंतर पोलिसांनी संकुलात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला. गेल्या वर्षीदेखील मिरा रोडमधील एका गृहसंकुलात अशाच प्रकारचा वाद निर्माण झाला होता..मिरा रोड येथील पूनम क्लस्टर गृहसंकुलाच्या मोकळ्या जागेत शेड उभारून त्यात बकऱ्या बांधून ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरून रहिवाशांना त्रास होऊ लागल्याने काही रहिवाशांनी याला विरोध दर्शवला. यावेळी कुर्बानीला विरोध करत काही हिंदू कार्यकर्त्यांनी डुक्कर आणला. ज्यामुळे बकरी ईदपूर्वी मुंबईतील मीरा रोड परिसरात तणाव निर्माण झाला. दरम्यान, याप्रकरणी कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये म्णून पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली..मुख्यमंत्र्यांकडे नरेंद्र मेहतांची तक्रारआमदार नरेंद्र मेहता यांनी याप्रकरणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. गृहसंकुलात ठेवण्यात आलेल्या अनधिकृत बकऱ्या हटवण्यासाठी पोलिस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ कारवाईचे निर्देश दिल्यानंतर पोलिसांनी मिरा-भाईंदर महापालिका यांच्या सहकार्याने सर्व बकऱ्या गृहसंकुलातून हटवून महापालिकेने निश्चित केलेल्या ठिकाणी हलवल्या. त्यानंतर परिसरातील वातावरण निवळले..रहिवाशांना धमकावल्याचा आरोपपरिसरात मंगळवारी (ता. २६) देखील तणावपूर्ण वातावरण कायम होते. काही रहिवाशांना धमक्या देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. दरम्यान, काही संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करत बकऱ्या हटवण्याची मागणी केली. या वेळी मोठ्या संख्येने जमाव जमला होता आणि घोषणाबाजी सुरू होती. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागली.