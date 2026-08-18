Mira Road Hit And Run: भरधाव एसयूव्हीनं चौघांना उडवलं, घटनेनंतर पलायन, डॅशकॅम VIDEO VIRAL

मीरा रोड : मीरा रोड येथे हिट अँड रनचा प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली आहे. जेपी बॅक रोडजवळ एका एसयूव्ही कारचा मोठा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये भरधाव कारने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असणाऱ्या चार जणांना धडक दिल्यानंतर घटनास्थळावरून पळ काढला. या घटनेचा संपूर्ण थरार कॅमेरामध्ये कैद झाला असून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मीरारोड येथील जे.पी. रोडच्या पाठीमागील रस्त्यावर सोमवार (ता. १७ ऑगस्ट) रोजी रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास भीषण अपघात घडला. यावेळी रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या चार नागरिकांना वेगात जाणाऱ्या एसयूव्हीने धडक दिली. त्यानंतर चालकाने वाहन न थांबवता घटनास्थळावरून पलायन केले..Mumbai Crime: दीड वर्षाच्या बाळाची ५ लाखात विक्री, बापाचं धक्कादायक कृत्य, मामाला संशय अन्...; मुंबईतील भयंकर कांड उघड.दरम्यान, ही घटना एका वाहनातील डॅशकॅममध्ये कैद झाली असून, त्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये वाहन चालक रस्त्यावरून अत्यंत वेगाने वाहन चालवत असल्याचे दिसत आहे. तसेच रस्त्याच्या कडेला नागरिक उभे असतानाच गाडी त्यांच्या दिशेने येते आणि काही नागरिकांना धडक देते. यानंतर वेगाने घटनास्थळावरून पळ काढल्याचे दिसून येत आहे..या घटनेनंतर परिसरात एकाच खळबळ पसरली असून नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. तसेच अशा प्रकारे बेफाम वेगाने वाहन चालवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे..Mumbai Goa Highway Toll : ओसरगाव टोलनाका आजपासून सुरू; मासिक 350 रुपयांचा पास की 50 टक्के सूट? जाणून घ्या वाहननिहाय टोलचे संपूर्ण दर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.