Missing Link: मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकची एक लेन सुरू, दुसरी बंद; वाहतूक पर्यायी मार्गाने, प्रवास करण्याआधी चेक करा

मुंबई : राज्यभरात मुसळधार पाऊस सुरु असून अनेक ठिकाणी दरड, झाड तसेच इमारती कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. अशीच एक घटना मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर घडली आहे. नव्याने उभारण्यात आलेल्या मिसिंग लिंकवर दरड कोसळल्याची घटना घडली. परिणामी या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. यामुळे मुंबई-पुणे प्रवास करणाऱ्यांचे हाल होत आहेत. .मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंक येथे दरड कोसळल्याच्या घटनेनंतर पथकाकडून दरड हटवण्याचे काम सुरु करण्यात आले. यानंतर सध्या येथील वाहतूक संथ गतीने सुरु असून नागरिकांना मुंबई-पुणे महामार्गावरुन प्रवास टाळावाच, असे आवाहन करण्यात आले आहे.कर्जत/लोणावळा परिसरातील दरड कोसळल्याच्या घटनेनंतर मिसिंग लिंकद्वारे मुंबईहून पुण्याकडे येणारी वाहतूक आता पूर्णपणे पूर्ववत (सुरू) करण्यात आली आहे. तसेच वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आल्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..Mumbai Rain: मुंबईला रेड अलर्ट! कर्मचाऱ्यांनो 'वर्क फ्रॉम होम' करा, बाहेर पडू नका; BMCकडून आवाहन.पुण्याहून मुंबईच्या दिशेनेमिसिंग लिंकद्वारे पुण्याहून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक अजूनही बंद आहे.उड्डाणपूल आणि मिसिंग लिंक बंद असल्याने पुण्याहून मुंबईकडे जाणारी वाहने जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाने (NH 48) वळवण्यात आली आहेत..वाहनचालकांसाठी आवाहनमुंबईच्या दिशेने प्रवास करत असल्यास जुन्या महामार्गाचा वापर करा आणि संयम राखा.सुरक्षेचे नियम पाळा..Mumbai Rain : मुसळधार पावसामुळे रुळांखालील खडी गेली वाहून, कर्जत-खोपोली लोकल सेवा ठप्प .पुणे मुंबई दरम्यानची एसटी वाहतूक बंदपुणे-मुंबई मार्गावर दरड कोसळल्यामुळे, पुढील आदेश येईपर्यंत पुणे-मुंबई दरम्यानची सर्व एसटी बस वाहतूक बंद करण्यात आली आहे..सकाळी पुण्याहून मुंबईसाठी निघालेल्या ४ एसटी बसेस 'उर्से टोल नाका' परिसरात अडकल्या होत्या. त्यांना सुरक्षितपणे पुन्हा पुण्यात माघारी बोलावण्यात आले आहे. कृपया प्रवाशांनी सहकार्य करावे आणि रस्ता मोकळा होईपर्यंत प्रवासाचे नियोजन करू नये.- कमलेश धनराळे, विभागीय वाहतूक अधिकारी, एसटी पुणे विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.