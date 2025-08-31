Mumbai News: गणेश विसर्जनानंतर मुस्लिम समाजाचा जुलूस, मोहम्मद पैगंबर जन्मदिननिमित्त शासकीय सुट्टीची विनंती

मुंबई : मुस्लिम समाजासाठी पवित्र असलेला मोहम्मद पैगंबर यांचा जन्मदिन यावर्षी शुक्रवारी दिनांक ५ सप्टेंबर रोजी आहे. त्यानंतर शनिवारी, दिनांक ६ रोजी राज्यभरात अनंत चतुर्दशी निमित्त गणेश विसर्जन पार पडणार आहे. .या पार्श्वभूमीवर परंपरेप्रमाणे निघणारा ईद-ए-मिलादुन नबीचा जुलूस यंदा सोमवार, दिनांक ८ सप्टेंबर रोजी काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे या दिवशी शासकीय सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे..Maratha Reservation Protest: मराठा आंदोलकांसाठी पालिकेची सेवा सुरूच; टँकर्स, शौचकूप, वैद्यकीय पथके सज्ज!.यासंदर्भात बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, “राज्यात हिंदू-मुस्लिम ऐक्य व सामाजिक बंधुभाव कायम राहावा, हा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठीच २१ ऑगस्ट रोजी ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी, मुंबई येथे विविध मुस्लिम संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीत सर्वानुमते निर्णय घेऊन जुलूस ८ सप्टेंबर रोजी काढण्याचे निश्चित झाले.”.‘मोहम्मद पैगंबर’ साहेबांच्या जन्मदिनी जुलूस काढण्याची परंपरा असून, राज्यभर मुस्लिम समाज मोठ्या श्रद्धेने हा दिवस ईद-ए-मिलादुन नबी म्हणून साजरा करतो. यंदा गणेश विसर्जनामुळे कार्यक्रमाची तारीख बदलण्यात आली असून राज्यभर हा निर्णय लागू राहणार आहे. त्यामुळे ८ सप्टेंबर रोजी शासकीय सुट्टी घोषित करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली आहे, असे शेख यांनी सांगितले..उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची पहिली रचना कोणी केली?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.