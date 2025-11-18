Maharashtra Politics: भाजपाची फोडाफोडी! महेश पाटलांच्या प्रवेशावर शिंदे गटाचा टोला

डोंबिवली : शिवसेना शिंदे गटातील तालुका प्रमुख महेश पाटील यांचा भाजपातील पक्ष प्रवेश शिंदे गटाच्या जिव्हारी लागला आहे. भाजपकडून पक्ष फोडाफोडी होत असताना मित्रपक्ष कायम निवडणुका आल्या की हे काम करतो, असे म्हणत आमदार राजेश मोरे यांनी मित्रपक्ष भाजपाला टोला लागवला आहे. कोणाच्या येण्या जाण्याने आम्हाला फरक पडत नाही असे म्हणत येथे महायुतीचा झेंडा फडकेल असे विधान केले आहे..कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येथील मित्र पक्ष भाजपा आणि शिंदे गटात जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. मंगळवारी तालुका प्रमुख महेश पाटील, वामन म्हात्रे यांचे सुपुत्र अनमोल म्हात्रे, माजी नगरसेविका डॉ. सुनीता पाटील, सायली विचारे यांनी भाजपात प्रवेश केला. या प्रवेशाने शिंदे गटात पुन्हा हालचाल सुरू झाली..New Exam Rules: विद्यार्थ्यांनो दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षेची भीती सोडा! यंदा अनुत्तीर्ण होणे जवळपास अशक्य, 'या' नवीन नियमामुळे टेन्शन कमी झालं.भाजपात प्रवेश केल्यानंतर महेश पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत आपल्या निर्णयामागचे कारण स्पष्ट केले. महेश पाटील म्हणाले की, “मोक्क्याचा आरोपी कुणाल पाटील याला क्लीन चिट मिळवून देण्यात वरिष्ठांचा हात होता. या घटनेनंतर शिवसेनेत राहण्याचा प्रश्नच राहिला नाही. त्यामुळेच मी पक्ष सोडला आणि भाजपात प्रवेश केला.”.त्यांच्या या स्पष्ट विधानाने संपूर्ण राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. पाटील यांनी पक्षांतर्गत नाराजी व निर्णयप्रक्रियेतील हस्तक्षेप याकडे थेट बोट ठेवत शिंदे गटावर गंभीर आरोप केल्याचे मानले जात आहे..महेश पाटील यांच्या आरोपांनंतर लगेचच शिवसेना शिंदे गटाने पत्रकार परिषद घेत प्रतिक्रीया दिली. या पत्रकार परिषदेत आमदार राजेश मोरे, रमेश म्हात्रे, राजेश कदम, विश्वनाथ राणे, विकास म्हात्रे, रमेश म्हात्रे, बाळा म्हात्रे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.आमदार राजेश मोरे म्हणाले, जे गेले आहेत, त्यांना आणि मित्रपक्षाला शुभेच्छा. त्यांच्या जाण्याने शिवसेनेला काही फरक पडत नाही. आम्ही केलेल्या विकासाच्या आधारे जनता निर्णय घेईल. ते जे आरोप करत आहेत ते त्यांच्या अंतर्गत वादाचे आहेत. पक्षाशी त्याचा काहीच संबंध नाही.”.आता १६ तासांचा प्रवास फक्त ८ तासांत! विदर्भ समुद्री मार्गाने मुंबईशी जोडला जाणार; पर्यटन आणि व्यवसायाला चालना मिळणार, वाचा संपूर्ण प्लॅन.स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मित्रपक्षाची भूमिका बदललेली नाही. मित्र पक्षाने फोडाफोडीचे काम केले आहे. कार्यकर्ते फोडताना त्यांनी विचार केला पाहिजे की आपला युतीचा पक्ष आहे शिवसेना भाजपा युती आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत कोणत्याही निवडणुका आल्या की नेहमी मित्रपक्ष आम्हाला त्रास देतो. पण आम्ही सक्षम आहोत, कोणाच्या येण्या जाण्याने आम्हाला फरक पडत नाही. या महापालिकेवर महायुतीचाच भगवा फडकेल असे ते म्हणाले..आजच्या घडामोडींनंतर कल्याण–डोंबिवलीतील निवडणूक वातावरण अधिक तापले आहे. शिवसेना शिंदे गटातील गळती, प्रवेशांमागील आरोप–प्रत्यारोप, तसेच भाजप आणि शिवसेनेतील स्थानिक पातळीवरील संघर्षामुळे ही लढत आता अधिकच चुरशीची होणार हे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.