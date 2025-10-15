मुंबई

Mumbai Metro: मेट्रो ३ प्रवास आता अधिक सोपा! फीडर बस सेवेचा शुभारंभ, दर किती अन् कुणाला फायदा होणार?

Mumbai Metro 3 Feeder Bus Service: मेट्रो मार्ग ३ प्रवाशांसाठी फीडर बस सेवेचा शुभारंभ केला आहे. बीकेसी, वरळी, CSMTला मेट्रो जोडणीसाठी सोयीस्कर बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे.
Mumbai metro 3

Mumbai metro 3

Esakal
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मेट्रो मार्ग ३ प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. एमएमआरसी आणि सिटीफ्लोकडून फीडर बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे आता BKC, वरळी आणि CSMT येथून प्रवाशांना सोयीस्कर जोडणी मिळणार आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), वरळी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) यासारख्या उच्च मागणी असलेल्या स्थानकांवर सेवा सुरू केल्या जातील.

Loading content, please wait...
Mumbai
Metro
mumbai metro
Metro Project

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com