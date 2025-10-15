Mumbai Metro: मेट्रो ३ प्रवास आता अधिक सोपा! फीडर बस सेवेचा शुभारंभ, दर किती अन् कुणाला फायदा होणार?

मुंबई : मेट्रो मार्ग ३ प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. एमएमआरसी आणि सिटीफ्लोकडून फीडर बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे आता BKC, वरळी आणि CSMT येथून प्रवाशांना सोयीस्कर जोडणी मिळणार आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), वरळी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) यासारख्या उच्च मागणी असलेल्या स्थानकांवर सेवा सुरू केल्या जातील..मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) आणि सिटीफ्लो यांनी मुंबई मेट्रो लाईन ३ साठी समर्पित फीडर बस सेवा सुरू करण्यासाठी भागीदारीची घोषणा केली आहे. ज्याचा तिसरा टप्पा ८ ऑक्टोबर रोजी सुरू झाला. शहरात मेट्रोचा वापर वाढण्यात या सहकार्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका असेल अशी अपेक्षा आहे. एमएमआरसी - सिटीफ्लो भागीदारी या संघर्षाच्या बिंदूला थेट तोंड देण्यासाठी डिझाइन केली आहे..Water Scarcity: दिवाळीपूर्वी खारघर तळोजामध्ये पाणीटंचाई, रहिवासीयांमध्ये नाराजी.वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), वरळी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) यासारख्या उच्च मागणी असलेल्या स्थानकांवर सेवा सुरू केल्या जातील. कमीत कमी प्रतीक्षा वेळ सुनिश्चित करण्यासाठी गर्दीच्या वेळी दर १० मिनिटांनी बस धावतील. या उपक्रमात सिटीफ्लो अॅप आणि मेट्रो कनेक्ट ३ अॅपद्वारे एकात्मिक तिकीटिंगची सुविधा असेल. प्रास्ताविक भाडे प्रति एकल प्रवासासाठी २९ रुपये निश्चित केले जाण्याची अपेक्षा आहे. तर दैनंदिन वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सवयीने दत्तक घेण्यासाठी मासिक पासचा पर्याय ४९९ रुपये निश्चित केला जाईल..या भागीदारीबद्दल बोलताना, एमएमआरसीचे संचालक (नियोजन आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट / एनएफबीआर) आर. रमणा म्हणाले की, मेट्रो लाईन ३ मुळे, मुंबई त्याच्या गतिशीलतेच्या प्रवासात एका परिवर्तनाच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. मेट्रो सिस्टीमचे खरे यश लोक त्यांच्या घरापासून कामाच्या ठिकाणी आणि परत किती सहजपणे ते वापरू शकतात यावर अवलंबून असेल. आमच्या फीडर नेटवर्कद्वारे, आम्ही प्रवाशांना त्यांच्या मेट्रो प्रवासाच्या विश्वासार्ह आणि सोयीस्कर विस्ताराचा फायदा मिळावा याची खात्री करून हे सोडवत आहोत..अहो आर्श्चयम! 'हा' साबण चक्क सोने आणि हिऱ्यांनी तयार केला जातो, पण कुणासाठी?.सिटीफ्लोच्या सीईओ जेरिन वेनाड म्हणाल्या, "मेट्रो नेटवर्कमध्ये फीडर बसेस आणण्यासाठी एमएमआरसीसोबत भागीदारी करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. आमच्या थेट बस नेटवर्कद्वारे किंवा सार्वजनिक वाहतूक प्रणालींशी एकात्मता निर्माण करून शहरी प्रवासाला घर्षणरहित करण्याच्या आमच्या ध्येयाचा हा एक नैसर्गिक विस्तार आहे. जेणेकरून प्रत्येकासाठी एकसंध अनुभव मिळेल. आमचे ध्येय नेहमीच खाजगी कारमधून मास ट्रान्झिटकडे वळणे सुलभ करणे हे राहिले आहे. आम्हाला विश्वास आहे की ही सेवा लाखो प्रवाशांना प्रवासाचा अधिक शाश्वत मार्ग स्वीकारण्यासाठी उत्प्रेरक ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.