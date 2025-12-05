मुंबई

Mumbai News: मुंबईत पहिल्यांदाच ३ किलोमीटरचा अंडरग्राउंड पादचारी बोगदा! कुठून कुठे होणार? जाणून घ्या एमएमआरसीची भविष्यदर्शी योजना...

MMRC Build To Pedestrian Tunnel: मेट्रो लाईन-3ला नवी जोडणारी कडी निर्माण होणार आहे. विज्ञान केंद्र ते बीकेसी ३ किमी भूमिगत पादचारी मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबईत कनेक्टिव्हिटीला मोठी गती मिळेल.
3km underground pedestrian tunnel

Mansi Khambe
मुंबई : मुंबईतील भविष्यातील प्रवाशांचा प्रवास जलद, सुरक्षित आणि अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी, एमएमआरसीने एक मोठी योजना प्रस्तावित केली आहे. ३ किलोमीटर लांबीचा भूमिगत पादचारी मार्ग बांधण्याची त्यांची योजना आहे. हे भूमिगत नेटवर्क मेट्रो लाईन ३ च्या विज्ञान केंद्र आणि बीकेसी स्थानकांना जोडेल. या मार्गामुळे मेट्रो प्रवाशांना प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रे, सांस्कृतिक स्थळे आणि प्रस्तावित हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन स्टेशनशी थेट कनेक्टिव्हिटी देखील मिळेल.

