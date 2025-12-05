Mumbai News: मुंबईत पहिल्यांदाच ३ किलोमीटरचा अंडरग्राउंड पादचारी बोगदा! कुठून कुठे होणार? जाणून घ्या एमएमआरसीची भविष्यदर्शी योजना...

मुंबई : मुंबईतील भविष्यातील प्रवाशांचा प्रवास जलद, सुरक्षित आणि अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी, एमएमआरसीने एक मोठी योजना प्रस्तावित केली आहे. ३ किलोमीटर लांबीचा भूमिगत पादचारी मार्ग बांधण्याची त्यांची योजना आहे. हे भूमिगत नेटवर्क मेट्रो लाईन ३ च्या विज्ञान केंद्र आणि बीकेसी स्थानकांना जोडेल. या मार्गामुळे मेट्रो प्रवाशांना प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रे, सांस्कृतिक स्थळे आणि प्रस्तावित हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन स्टेशनशी थेट कनेक्टिव्हिटी देखील मिळेल..एमएमआरसीने सायन्स सेंटर स्टेशनपासून नेहरू तारांगणापर्यंत ५०० मीटर लांबीचा पादचारी बोगदा प्रस्तावित केला आहे. या लहान बोगद्यामुळे पर्यटकांना सांस्कृतिक संकुलात प्रवेश मिळेल. रस्त्याच्या कडेला गर्दी कमी होईल. व्हर्टी परिसरातील प्रमुख सार्वजनिक जागांमधील हालचाल सुलभ होईल. एमएमआरसीचे म्हणणे आहे की हे नेटवर्क मुंबईच्या वाहतूक मॉडेलमध्ये लक्षणीय बदल घडवून आणू शकते. येत्या काळात लाखो प्रवाशांसाठी प्रवास सुलभ करू शकते..Mumbai IndiGo Flight Update: विमानतळावरून सर्व उड्डाणे रद्द, पण कधीपर्यंत? महत्त्वाची माहिती आली समोर.यामुळे प्रवाशांसाठी पहिल्या आणि शेवटच्या मैलापर्यंतची कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. रस्त्यावरील गर्दी कमी होईल. अखंड, सुरक्षित आणि त्रासमुक्त पादचाऱ्यांच्या हालचालींना प्रोत्साहन देता येईल. बोगद्यांमध्ये एस्केलेटर आणि लिफ्ट असतील. बोगदे अंदाजे ५ मीटर रुंद असतील. प्रवेशद्वारांवर एस्केलेटर किंवा लिफ्ट उपलब्ध असतील. प्रवासी, कार्यालयात जाणारे, ज्येष्ठ नागरिक आणि पर्यटकांसाठी अखंड प्रवास सुनिश्चित करण्याची एमएमआरसीची योजना आहे..प्रवाशांची प्रवेश आणि सुरक्षितता हा एक महत्त्वाचा फोकस असेल. या बोगद्यांचे बांधकाम २०२९-३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. टर्मिनल २ आणि सीएसएमटी येथे असेच बोगदे आधीच कार्यरत आहेत. सर्वात लांब दुवा बीकेसी येथे १.४ किलोमीटरचा बोगदा आहे. जो मेट्रो लाईन ३ ला थेट टाटा कॉलनी मार्गे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन टर्मिनलशी जोडतो. हा सर्व हवामान कॉरिडॉर प्रवाशांना बाहेर न पडता मेट्रो आणि हाय-स्पीड रेल्वे दरम्यान स्विच करण्याची परवानगी देईल. ज्यामुळे प्रवाशांची सोय आणि शहरांमधील संपर्क सुधारेल..या बोगद्यांच्या बांधकामासाठी अंदाजे २५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. बीएमसी आणि एमएमआरसी यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर हा प्रस्ताव अंतिम करण्यात आला. दोन्ही एजन्सींना खर्च समान वाटून घेण्याची अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प मुंबईतील वाहतुकीच्या विविध पद्धती एकत्रित करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. एमएमआरसीचे नियोजन संचालक आर. रामण्णा यांच्या मते, हे बोगदे वाहतूक ग्रिड तयार करतील. सर्व हवामानात वापरण्यासाठी बांधलेले, हे बोगदे सुरक्षितता सुधारणे, पादचाऱ्यांना आणि रस्त्यांवरील टक्कर कमी करणे आणि मुंबईतील दोन सर्वात व्यस्त व्यावसायिक आणि मनोरंजन केंद्रांमध्ये चालण्याचा अनुभव सुलभ करणे हे उद्दिष्ट आहे..Mill Workers: गिरणी कामगारांना मिळणार हक्काची घरे, घरांसाठीच्या जाचक अटी रद्द!.वरळी-प्रोमेनेड बोगदा वाहतुकीचा प्रवाह सुलभ करेल. सायन्स सेंटर स्टेशनपासून महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या खाली जाणारा वरळी प्रोमेनेडपर्यंत १.१ किलोमीटरचा भूमिगत बोगदा नियोजित आहे. या कॉरिडॉरचा उद्देश पृष्ठभागावरील रहदारी कमी करणे, पादचाऱ्यांची हालचाल सुलभ करणे आणि कार्यालयीन आणि पर्यटकांना मुंबईच्या सर्वात गर्दीच्या किनारी भागात जोडणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.