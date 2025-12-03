ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह प्रवास २० मिनिटांत होणार! देशातील पहिला शहरी रस्ता बोगदा वास्तवात उतरणार; मार्ग कसा असणार?

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणद्वारे बांधण्यात येत असलेला ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह शहरी रस्ता बोगदा प्रकल्प आज एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यात पोहोचला. या प्रकल्पासाठी टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम) चे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री आणि एमएमआरडीए अध्यक्ष एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झाले. अंदाजे ₹८,०५६ कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प मुंबईच्या भविष्यातील वाहतूक गरजांसाठी एक गेम-चेंजर मानला जातो. हा प्रकल्प देशातील पहिला शहरी बोगदा आहे..हा ऑरेंज गेट (ईस्टर्न फ्रीवे) ते मरीन ड्राइव्ह (एनएस रोड) ला एका भूमिगत बोगद्याद्वारे जोडतो जो जास्त लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्राखालून जाईल. हा बोगदा मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे आणि मुंबई मेट्रो लाईन ३ (अॅक्वा लाईन) कॉरिडॉरच्या खाली जास्तीत जास्त ५० मीटर खोलीवर सुरक्षितपणे जाईल. या प्रकल्पाची एकूण लांबी ९.९६ किलोमीटर आहे. ज्यापैकी अंदाजे ७ किलोमीटर पूर्णपणे भूमिगत असेल..Mumbai Traffic: मुंबईत ४ दिवस वाहतुकीत बदल! 'या' मार्गावर प्रवेश बंद; काय असतील पर्यायी मार्ग?.एमएमआरडीएच्या मते, ५४ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असलेला हा बोगदा पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी मजबूत करेल आणि वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी करेल. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणनुसार, प्रकल्पाची भौतिक प्रगती सध्या १४% पूर्ण झाली आहे. टीबीएम सुरू झाल्यामुळे कामाचा वेग वाढण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह हा प्रवास १५ ते २० मिनिटांनी कमी होईल. यामुळे केवळ इंधनाची बचत होणार नाही तर शहरातील वायू आणि ध्वनी प्रदूषण देखील कमी होईल..सध्या, हा मार्ग जड वाहतुकीमुळे सर्वात जास्त वेळ घेणाऱ्या मार्गांपैकी एक आहे. भूमिगत मार्ग असल्याने, जमीन संपादनाची कमीत कमी आवश्यकता आहे. यामुळे शहरी संरचना जपताना विकास कामे जलद गतीने पुढे जाऊ शकतील. भूमिगत मार्ग असल्याने, भूसंपादनाची कमीत कमी आवश्यकता आहे. यामुळे शहरी बांधणी जपून विकास जलद गतीने पुढे जाऊ शकेल. हा प्रकल्प मुंबईच्या विस्तृत वाहतूक नेटवर्कला देखील एकत्रित करेल. बोगद्याचा मार्ग कोस्टल रोड कॉरिडॉर आणि अटल सेतू सारख्या इतर महामार्गांशी जोडला जाईल..Ladki Bahin Yojana: १५०० नाही ३००० मिळणार! पण कधी? लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.