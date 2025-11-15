Thane News: ४५ मिनिटांचा प्रवास ५ मिनिटांत पूर्ण होणार! ठाणे ते भिवंडी मार्गाची कोंडी सुटणार; MMRDAची नवी योजना

ठाणे : शहरात वाढती वाहतूक कोंडी पाहता प्रवाशांसह वाहनचालकांचे अतोनात हाल होत असल्याचे चित्र दिसून येते. यामुळे वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आणि नागरिकांचा प्रवास आरामदायी करण्यासाठी प्रशासनाकडून नवनवीन प्रकल्प सुरु केले जातात. ठाणे ते भिवंडी दरम्यान देखील नेहमी वाहतूक कोंडी असल्यामुळे ४५ मिनिटांचा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी २ तास लागतात. यामुळे नागरिकांचे हाल होत असून यावर उपाय म्हणून एमएमआरडीएने (MMRDA) नव्या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे ते भिवंडी दरम्यान असलेल्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून एमएमआरडीएने नवा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आखला आहे. ज्यानुसार वसई खाडीवरून सहा पदरी उड्डाणपूल बांधून ठाणे आणि भिवंडीला थेट जोडण्यात येणार आहे. यामुळे ठाणे ते भिवंडी प्रवास ५ ते ७ मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. एमएमआरडीएने या प्रकल्पाची निविदा जाहीर केली असून येत्या तीन वर्षांत पूल पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे..Mumbai News: मनी ट्रान्स्फरद्वारे गुंतवणूक! दोन टक्के दलाली देऊन पैसा सहाय्यक आयुक्ताकडे.कुठे बांधणार पूल?सहा पदरी उड्डाणपूल ठाण्यातील कोळशेत येथून सुरू होऊन भिवंडीतील काल्हेर पर्यंत जाणार आहे. वसई खाडीवर उभारला जाणारा हा पूल सुमारे २.२ किमी लांबीचा असून प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च ४३० कोटी रुपये इतका असणार आहे..प्रवास होणार सुसाटसध्या कोळशेत ते काल्हेर दरम्यान प्रवाशांना बाळकूम नाका आणि जुन्या काशेली पुलावरून जावे लागते. येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. तसेच सणासुदीच्या काळात हा प्रवास २ तासांपर्यंत वाढतो. मात्र आता सहा पदरी नवा पूल तयार झाल्यावर या कोंडीपासून मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे देखील या प्रकल्पावर लक्ष आहे..दरम्यान, काही वर्षांपूर्वी या पुलाचा प्राथमिक अहवाल सादर झाला असून त्यावेळी १.६४ किमी लांबीचा पूल बांधण्याचा प्लॅन करण्यात आला होता. तसेच या प्रकल्पाचा खर्च २७४ कोटी रुपये असण्याची शक्यता होती. मात्र, जागा अंतिम न ठरल्याने हे काम रखडले असून आता सर्व आवश्यक अहवाल सादर झाले आहेत. त्यामुळे येत्या तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Weather: महाराष्ट्र थंडीने कुडकुडणार! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांत गार वारे वाहणार; हवामान विभागाने दिली महत्त्वाची माहिती .नागरिकांना फायदा होणारभिवंडीमध्ये येत्या काही वर्षांत मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे एक महत्त्वाचे स्थानक उभारले जाणार आहे. तसेच कापड व्यवसाय आणि औद्योगिक क्षेत्रामुळे भिवंडी हा कामगार आणि व्यापाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. त्याचबरोबर ठाणे आणि मुंबईमधील मोठा कामगार वर्ग दररोज भिवंडीला प्रवास करतो. यामुळे आता हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.