Mumbai Traffic: मुंबईच्या ट्रॅफिकपासून दिलासा मिळणार! एलबीएस ते बीकेसीपर्यंत थेट कनेक्टिव्हिटी जोडणार, पण कधी?

मुंबई : मुंबईतील सर्वात वर्दळीच्या रस्त्यांपैकी एक असलेल्या एलबीएस मार्ग आणि आर्थिक क्रियाकलापांचे केंद्र असलेल्या वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स दरम्यान वाहतुकीची मोठी समस्या आहे. या मार्गावर वाहतुकीचा ताण इतर मार्गांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी एलबीएस मार्ग-बीकेसी उड्डाणपूल कनेक्टर बांधला जात आहे. या कनेक्टरचे काम ८५% पूर्ण झाले आहे..एमएमआरडीएने म्हटले आहे की, या प्रकल्पामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामुळे हजारो दैनंदिन प्रवाशांना थेट दिलासा मिळेल. एकदा हा उड्डाणपूल कनेक्टर पूर्ण झाला की, लोक काही मिनिटांतच हा प्रवास पूर्ण करू शकतील. मुंबईच्या पूर्व उपनगरातून बीकेसीला जाण्यासाठी दररोज तासन्तास वाहतूक कोंडी करावी लागते. कुर्ल्यातील एलबीएस मार्गावरील गर्दीचे रस्ते आणि बीकेसीकडे जाणारे रस्ते सतत प्रचंड ताणाखाली असतात..Navi Mumbai: पाम बीच रोडवरील ट्रॅफिकला विराम लागणार! केसर सॉलिटेअर अंडरपासला ग्रीन सिग्नल; जाणून घ्या मार्ग....एकदा हा उड्डाणपुलाचा कनेक्टर पूर्ण झाला की, वाहनांना थेट जोडणी मिळेल. प्रवासाचा वेळ कमी होईल. एक तासाचा हा प्रवास फक्त काही मिनिटांपर्यंत कमी होईल. एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांच्या मते, पूर्व उपनगरांमधून बीकेसीला जाणाऱ्या आणि ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे कनेक्शन सर्वात मोठे वाहतूक उपाय ठरेल. एलबीएस ते बीकेसी हा प्रवास खूप सोपा होईल. हा उड्डाणपूल कुर्ल्यातील एलबीएस मार्गाला बीकेसी उड्डाणपूलशी थेट जोडेल..यामुळे खालच्या मार्गांवरून रस्त्यांच्या नेटवर्कवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल. सध्या एलबीएस मार्गावरून बीकेसीपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रवाशांना मोठ्या अडचणी येतात. अनेक लहान वळणांवर आणि सिग्नलवर गर्दीचा सामना करावा लागतो. नवीन उड्डाणपूलामुळे वाहतूक अधिक वेगाने पुढे जाऊ शकेल. एमएमआरडीएच्या मते, डेक स्लॅब, रॅम्प कनेक्टिव्हिटी आणि रस्ता समतलीकरण आणि फिनिशिंग अशी फक्त किरकोळ कामे बाकी आहेत..Maharashtra Politics: शिवसेना शिंदे गटाला धक्का! शिलेदारानं साथ सोडली; अनेक कार्यकर्ते भाजपात जाणार .बीकेसीला जाण्याचा आणि जाण्याचा वेळ कमी होईल. कुर्ला आणि चुनाभट्टी भागातील वाहतूक कोंडीपासून आराम मिळेल. पूर्व उपनगरांपासून बीकेसी पर्यंतच्या प्रवास वेळेत सुमारे २५-३०% वाढ होऊ शकते. अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. परंतु कामाची गती पाहता हा उड्डाणपूल पुढील वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत पूर्ण होऊ शकेल असा अंदाज आहे.