Mumbai Traffic: मुंबईच्या ट्रॅफिकपासून दिलासा मिळणार! एलबीएस ते बीकेसीपर्यंत थेट कनेक्टिव्हिटी जोडणार, पण कधी?

LBS Marg to BKC Flyover News: वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी एमएमआरडीए एलबीएस मार्ग ते बीकेसी उड्डाणपूल कनेक्टर बांधणार आहेत. यामुळे वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : मुंबईतील सर्वात वर्दळीच्या रस्त्यांपैकी एक असलेल्या एलबीएस मार्ग आणि आर्थिक क्रियाकलापांचे केंद्र असलेल्या वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स दरम्यान वाहतुकीची मोठी समस्या आहे. या मार्गावर वाहतुकीचा ताण इतर मार्गांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी एलबीएस मार्ग-बीकेसी उड्डाणपूल कनेक्टर बांधला जात आहे. या कनेक्टरचे काम ८५% पूर्ण झाले आहे.

