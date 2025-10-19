Thane News: मनसेने दिला ठाकरे गटाला मान! विद्युत रोषणाई कार्यक्रमात नेमकं काय घडलं?

डोंबिवली : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर डोंबिवली पूर्वेतील फडके रोडवरील मनसेच्या वतीने केली जाणारी विद्युत रोषणाई हे डोंबिवली करांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे. मनसेचे नेते राजू पाटील यांच्या हस्ते या रोषणाईचे दरवर्षी उद्घाटन करण्यात येते. मुंबईत मनसेच्या दिपोत्सवाचे उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आल्यानंतर डोंबिवलीत देखील मनसेने ठाकरे गटाला येथील मान दिला. शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख दिपेश म्हात्रे यांच्या हस्ते दिपोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले. .डोंबिवली पूर्वेतील फडके रोडवर दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर विद्युत रोषणाई करुन संपूर्ण रस्ता हा दिव्यांनी उजळवला जातो. या रोषणाईचे उद्घाटन धनत्रयोदशीला दरवर्षी मनसेचे नेते तथा कल्याण ग्रामीणचे माजी आमदार राजू पाटील यांच्या हस्ते केले जाते. यंदा मात्र हा मान शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दिपेश म्हात्रे यांना देण्यात आला होता. शनिवारी रात्री जिल्हाप्रमुख दिपेश म्हात्रे यांनी या रोषणाईचे उद्घाटन केले. यावेळी मनसेचे जिल्हाप्रमुख प्रकाश भोईर, जिल्हा संघटक हर्षद पाटील, ठाकरे गटाचे प्रकाश तेलगोटे, राहूल कामत यांसह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे या ठाकरे बंधूंचे मनोमिलन होऊन त्यांची युती झाली आहे. ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे..एसीची क्षमता फक्त टनांमध्ये का मोजली जाते? १ टन एसी किती वीज वापरतो ते जाणून घ्या?.यावेळी जिल्हाप्रमुख म्हात्रे म्हणाले, पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे एकत्र आल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक नवीन दिशा मिळाली आहे. मराठी माणूस आणि मराठी माणसांच्या हक्कासाठी हे एकजीव होणे ही लोकांची, कार्यकर्त्यांची मागणी होती. त्यामुळे ठाकरे गट आणि मनसेने एकत्र येऊन कार्यक्रम करणे, विकास कामांचा पाठपुरावा करणे यात नवीन असे काही नाही..कल्याण शीळ रोड वरील नविन पलावा पुलाच्या उद्घाटनानंतर या पुलाच्या समस्यांवर डोंबिवलीत ठाकरे गट आणि मनसे पहिल्यांदा एकत्र आले आणि त्यांनी एकत्रितपणे आंदोलन केले. त्यानंतर ठाकरे आणि मनसे एकत्र युतीचे वारे वाहू लागले. तेच वारे आता राज्यभर वाहू लागले आहेत, असे जिल्हाप्रमुख म्हात्रे यांनी सांगितले..ठाकरे गट आणि मनसेचे कार्यकर्ते पक्ष म्हणून वेगळे असले तरी दहा वर्षापूर्वी आम्ही सगळे एकाच पक्षात होतो. आमची विचारसरणी, काम करण्याची राजकीय पध्दत एकच होती. आता दहा वर्षानंतर आम्ही एकत्र आलो आहोत, पक्ष म्हणून आम्ही वेगळे असलो तरी आमची विकासाच्या विषयावर, मराठी माणूस आणि त्याचे हक्क या विषयावर एकच आहोत. एकच असणार आहोत. हा संदेश आता लोकांमध्ये गेला आहे. अस एकत्रितपणे येण काम करण्याची आमची वाटचाल आता जोमाने सुरू राहील, असा आत्मविश्वास जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी व्यक्त केला..कल्याण डोंबिवली पालिका निवडणुकीत ठाकरे गट, मनसे युती झाली तर त्याचा कोणाला फटका बसेल याची गणिते आता इतर पक्षांनी मांडण्यास सुरूवात केली आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेत बहुसदस्य प्रभाग पध्दती आहे. त्यामुळे चार जणांचा एक गट करण्यासाठी भाजप, शिवसेना शिंदे गट, शिवसेना ठाकरे गट, मनसे, कॉग्रेस, राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार व्यूहरचना सुरू आहे. अपक्ष म्हणून यापूर्वी आपली मातब्बरी कायम ठेवणारे मात्र यावेळी अस्वस्थ असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.