मुंबई

MNS Leader Arrest : राज ठाकरेंच्या शिलेदाराला फसवणूक प्रकरणात अटक, मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई

Mumbai political news : राज ठाकरेंच्या मनसेतील शिलेदाराला फसवणूक प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. संबंधित नेत्यावर खंडणी मागितल्याचाही आरोप आहे.
Mumbai political news MNS Leader Arrest ganesh chukkal

Mumbai political news MNS Leader Arrest ganesh chukkal

esakal

Sandeep Shirguppe
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MNS leader fraud case : मुंबईतील पवई परिसरात विकासकाच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विभागाध्यक्ष गणेश चुक्कल यांना पवई पोलिसांनी अटक केली आहे. २०२३ मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी ही कारवाई केली. चुक्कल यांच्यावर विकासकाची फसवणूक केल्यासह खंडणी मागितल्याचा आरोप आहे.

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