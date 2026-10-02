MNS Leader Arrest : राज ठाकरेंच्या शिलेदाराला फसवणूक प्रकरणात अटक, मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई

MNS leader fraud case : मुंबईतील पवई परिसरात विकासकाच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विभागाध्यक्ष गणेश चुक्कल यांना पवई पोलिसांनी अटक केली आहे. २०२३ मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी ही कारवाई केली. चुक्कल यांच्यावर विकासकाची फसवणूक केल्यासह खंडणी मागितल्याचा आरोप आहे..हिरानंदानी परिसरातील एका विकासकाने गणेश चुक्कल यांच्याविरोधात पवई पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. विकासकाच्या तक्रारीनंतर २०२३ मध्ये चुक्कल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांच्यावर फसवणूक आणि खंडणी मागितल्याचे आरोप करण्यात आले होते..या प्रकरणाचा तपास पवई पोलिसांकडून सुरू होता. तपासादरम्यान आज पोलिसांनी गणेश चुक्कल यांना अटक केली. अटकेनंतर त्यांना पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले असून, या प्रकरणात त्यांची चौकशी सुरू आहे..Crop Panchnama Maharashtra : दुष्काळी तालुक्यांत सुट्टीच्या दिवशीही पीक पंचनामे करा; ग्रामसेवक, तलाठ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, तीन दिवसाच्या सुट्ट्या रद्द.मनसेच्या पदाधिकाऱ्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे मुंबईतील राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. पोलिसांच्या तपासातून या प्रकरणातील आणखी कोणती माहिती समोर येते, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.