Raju Patil: ''हे एकाच थाळीचे चट्टेबट्टे'', मनसे नेते राजू पाटील यांची भाजप–शिंदे गटावर तोफ

डोंबिवली : डोंबिवलीत सध्या सुरू असलेल्या पक्षांतर, सत्ता समीकरणांच्या हालचालींवर मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेतून सत्ताधाऱ्यांवर आणि विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. कल्याण-डोंबिवलीतील बिकट परिस्थिती, पक्ष प्रवेश, विकासकामांची गुणवत्ता आणि भ्रष्टाचार यावर थेट नामोल्लेख न करता त्यांनी भाजप आणि शिंदे गटाला लक्ष्य केले. "हे एकाच थाळीचे चट्टेबट्टे आहेत. भांडतोय असं दाखवतात, पण एकाच थाळीतून खातात," असा घणाघात करत त्यांनी सध्याच्या राजकारणातील स्वार्थी संगनमतावर बोट ठेवले..नुकत्याच झालेल्या एका महत्त्वाच्या पक्ष प्रवेशावर प्रतिक्रिया देताना राजू पाटील म्हणाले की, हा धक्का ठाकरे गटाला नाही तर शिंदे गटाला बसला आहे. "मी हे सहा महिन्यांपूर्वी सांगितलं होतं. राजकारणाची जमीन ओळखतो. आज जो बदलला तो आधीपासूनच तयारीत होता," असे वक्तव्य करून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या डावपेचांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..Mumbai News: बाबुलनाथ मंदिराची 'ती' जागा रिकामी करा, उच्च न्यायालयाकडून 'कनिष्ठ'चा आदेश कायम.पाटील म्हणाले की, प्रत्येक निवडणुकीत हेच नाटक सुरू असतं. लोकसभा आणि विधानसभेला तिकीट मागत भांडणं, आरोप–प्रत्यारोप आणि नंतर पुन्हा एकत्र येणं — हा ठरलेला कार्यक्रम आहे. "भांडण हे सगळं लोकांच्या नजरा फिरवण्यासाठी. भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी हे नाटक होतं आणि पुन्हा होत राहील," असे त्यांनी म्हटले. नागरिकांना उद्देशून ते म्हणाले, "आता मतदारांनी तरी विचार करायला हवा. त्यांना पैसा आणि पद याचं आमिष दाखवून झालेला स्वार्थी राजकारण हवा की प्रत्यक्ष प्रशासन करणारा सारथी हवा?".नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दिवाकर (दी. बा.) पाटील यांचे नाव देण्याच्या मागणीवरूनही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना चिमटा काढला. "यादीत नाव घुसवायची वेळ आली की आगरी समाज आठवतो. 27 गाव बाहेर काढणार म्हणालात, आम्ही पाठीशी उभे राहिलो, भाजपचे उमेदवार निवडून दिले. पण त्यानंतर काय केलं?" असा थेट सवाल पाटील यांनी विचारला..यावेळी त्यांनी एक विधान करून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली, "एक गोष्ट खरी आहे. विरोधक राहिलेच नाहीत. सर्व मिंदे झाले आहेत. सर्वांना आमिष दाखवलं गेलं आहे. कोणाचाही पाठीचा कणा उरला नाही." भाजपच्या अलीकडील उमेदवारीच्या घडामोडींवरून त्यांनी आरएसएसलाही सूचक संदेश दिला. "आरएसएसलाही हे चालत नसेल. यादीत नाव काढून बघा… कोणकोण येतंय ते दिसेल," असा टोमणा पाटील यांनी मारला..कल्याण–डोंबिवलीतील विकासकामांवरून त्यांनी खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यावर नाव न घेता जोरदार टीका केली. "मेट्रो तरंगतीच राहणार आहे. पैसे काढून झाले आहेत. पलवापूल, एलिव्हेटेड रोड… ही कामं विकासासाठी नाहीत, फक्त टक्केवारीसाठी आहेत," असा आरोप त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, "भस्मासुर नाही, यांना भसम्या रोग झालेला आहे. शहर ओरबाडून खात आहेत.".Mumbai News : 'मातोश्री'बाहेर ड्रोनच्या घिरट्या! 'पॉड टॅक्सी'साठी सर्वेक्षण झाल्याचे स्पष्ट.शहरातील पायाभूत सुविधांची अवस्था पाहून हे भ्रष्टाचाराचे नकाशे उभे राहत असल्याचा आरोप करत ते म्हणाले, "क्वालिटी बघा. रॉकेटच्या बाजूला उभा पूल केलाय. हे काम नाही, फक्त ओरबडणं आहे." मनसेला कल्याण–डोंबिवलीत लोकांनी भरभरून प्रेम दिलं असल्याचा उल्लेख करत पाटील म्हणाले, "आम्ही तत्त्वांनी चालणारी माणसं आहोत. लोक आता सुज्ञ होत आहेत. यापुढे निर्णय लोक घेतील." राजू पाटील यांच्या या भाष्यामुळे डोंबिवली–कल्याणच्या राजकीय वातावरणात तापमान चढले असून आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत या वक्तव्यांचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे..