मुंबई

Raju Patil: ''हे एकाच थाळीचे चट्टेबट्टे'', मनसे नेते राजू पाटील यांची भाजप–शिंदे गटावर तोफ

Maharashtra Politics: नेत्यांच्या पक्ष प्रवेशावर प्रतिक्रिया देताना मनसे नेते राजू पाटील यांनी भाजप आणि शिंदे गटावर जोरदार टोलेबाजी केली आहे.
Raju Patil criticism of BJP and shinde Shivsena

Raju Patil criticism of BJP and shinde Shivsena

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : डोंबिवलीत सध्या सुरू असलेल्या पक्षांतर, सत्ता समीकरणांच्या हालचालींवर मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेतून सत्ताधाऱ्यांवर आणि विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. कल्याण-डोंबिवलीतील बिकट परिस्थिती, पक्ष प्रवेश, विकासकामांची गुणवत्ता आणि भ्रष्टाचार यावर थेट नामोल्लेख न करता त्यांनी भाजप आणि शिंदे गटाला लक्ष्य केले. “हे एकाच थाळीचे चट्टेबट्टे आहेत. भांडतोय असं दाखवतात, पण एकाच थाळीतून खातात,” असा घणाघात करत त्यांनी सध्याच्या राजकारणातील स्वार्थी संगनमतावर बोट ठेवले.

Loading content, please wait...
Bjp
Mumbai
mns
Eknath Shinde
mns party
raju patil
Dombivli
kalyan dombivli municipal corporation
shivsena
Dombivli politics
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com