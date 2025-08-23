Amit Thackeray: गणेशोत्सवात परीक्षा घ्याल तर..., अमित ठाकरे यांचा सरकारला इशारा

मुंबई : पावसाळी अधिवेशनात गणेशोत्सवाला "राज्य महोत्सवाचा" दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र तरीही काही खाजगी शाळा व कॉलेजांमध्ये उत्सवाच्या काळात परीक्षा ठेवण्यात आल्याची तक्रार आमच्या पर्यंत पोहोचली आहे. अशाने उत्सवात सहभागी होण्यात लोकांना अडचणी येणार आहेत. यामुळे यादरम्यान परीक्षा जाहीर केल्या असतील तर त्या ताबडतोब रद्द करा. अन्यथा मनसे स्टाईलने उत्तर दिले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष आणि मनसेचे युवा नेते अमित ठाकरे यांनी दिला..माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत महत्त्वाचे मुद्द मांडले. यावेळी अमित ठाकरे म्हणाले,"राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिल्यानंतर या काळात परीक्षा होऊ नयेत. मात्र काही खासगी शाळा आणि महाविद्यालयांनी परिक्षा घेण्याचे ठरवले आहे. त्यांची यादी आमच्याकडे आहे. कोकणातून बरेच लोक आपल्या गावी जातात. पालक गावी आणि मुलं परीक्षेसाठी मुंबईत अडकली, तर घरात तणाव निर्माण होतो. उत्सव हा सर्वांचा आहे, तो आनंदात साजरा व्हायला हवा. त्यामुळे राज्य सरकारने तात्काळ परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा.".BEST Bus: गणेशोत्सवासाठी बेस्टची मोठी घोषणा, रात्री चालणार विशेष गाड्या; कधी आणि कुठे? जाणून घ्या.राजकीय पक्षातील नेत्यांकडून दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या जातात.यावर बोलतांना त्यांनी सांगितले की, "राजकीय टीका असते, दुरावा कधीच नाही. आशिष शेलार आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे जुने मैत्रीचे संबंध आहेत " असे अमित ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. "कधी टीका झाली, तर ती फक्त राजकीय असते, वैयक्तिक दुरावा कधीच नसतो," असे ते म्हणाले."मुंबईला पर्याय फक्त राज ठाकरे" :मुंबईतील खड्ड्यांवरूनही अमित ठाकरे यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. "अडीच हजार खड्डे फक्त पाच दिवसांत! मुंबईकरांचे हाल होत आहेत. किती सरकारं आली-गेली, पण समस्या कायमच. नाशिकमध्ये लोकांनी संधी दिली आणि विकास पाहिला. आता मुंबईला पर्याय एकच – राज ठाकरे!" असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.