Bhandup Hospital MNS Protest : मुंबईत 19 वर्षीय तरुणीवर हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्याकडून जबरदस्ती, मनसेचा आरोप, कर्मचाऱ्याला मारहाण

Bhandup hospital assault case : भांडुप परिसरातील एका खाजगी रुग्णालयात १९ वर्षीय तरुणीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप झाल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात जाऊन संबंधित कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरुणी तिच्या नातेवाईकाला भेटण्यासाठी रुग्णालयात आली होती. त्यावेळी रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याने तिच्याशी जबरदस्ती करण्याचा तसेच अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारानंतर संतप्त झालेल्या मनसेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात धाव घेत संबंधित युवकाला पकडून चांगलाच चोप दिला..Mumbai News: मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर एफडीएची कारवाई, विशेष मोहिमेतून ११ हजार लिटर भेसळयुक्त दूध जप्त.दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच भांडुप पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत पुढील चौकशी सुरू केली आहे. संबंधित तरुणीची तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असून प्रकरणाची सखोल तपासणी केली जात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून रुग्णालय प्रशासनाकडूनही याबाबत अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे समजते.