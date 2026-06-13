Mumbai News: सौंदर्य स्पर्धेतील उपविजेती बँकॉकहून आली; मुंबईत थेट कस्टमच्या जाळ्यात अडकली, प्रसिद्ध मॉडेलवर मोठी कारवाई

मुंबई : सौंदर्य स्पर्धेतील उपविजेती मॉडेल हर्षा सनीला मुंबई विमानतळावर सीमाशुल्क विभागाने १२ कोटी रुपयांच्या अमली पदार्थांसह पकडले आहे. हर्षा सनी बँकॉकहून मुंबईत आली होती. २९ वर्षीय हर्षा सनी एका खासगी बँकेत रिलेशनशिप मॅनेजर म्हणून काम करते. ती गेल्या वर्षी मे महिन्यात झालेल्या 'मिसेस केरळ ग्लोबल २०२५' स्पर्धेत उपविजेती ठरली होती..बँकॉकहून परतल्यावर सीमाशुल्क विभागाने हर्षा सनीकडून सुमारे १२ किलो हायड्रोपोनिक गांजा जप्त केला. सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की, ती मारिजुआनाची तस्करी करत होती. या गांजाचे मूल्य ११.८ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. हर्षा सनीने सांगितले की, तिच्या प्रवासादरम्यान एका व्यक्तीने तिच्याशी मैत्री केली. तिला भारतात एक बॅग घेऊन जाण्यासाठी पटवले. बँकॉकहून परत येत असताना पहाटे ४ वाजण्याच्या सुमारास सनीला विमानतळावर थांबवण्यात आले..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अधिकाऱ्यांना एका ट्रॉली बॅगमध्ये गांजाची १२ व्हॅक्यूम-सील केलेली पाकिटे सापडली. त्यानंतर सनीला अटक करून एनडीपीएस न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने हर्षा सनीला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. वकील प्रभाकर त्रिपाठी यांनी दावा केला की, त्यांच्या अशिलाला बॅगेतील वस्तूंची कोणतीही माहिती नव्हती. संघटित तस्करांनी एका निष्पाप प्रवाशाचा गैरफायदा घेतल्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे..Mumbai News: अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याचे 'आरटीई' प्रवेश नाकारले, निर्णयावर उच्च न्यायालयाचा संताप.सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ती १० आणि ११ जूनच्या रात्री एअर इंडियाच्या टीजी-३५१ विमानाने मुंबईत पोहोचली होती. संशयावरून तिची तपासणी करण्यात आली आणि तिच्या ट्रॉली बॅगमधून १२ व्हॅक्यूम-सील केलेली पाकिटे जप्त करण्यात आली, ज्यांची किंमत ११ कोटी ८२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जाते. गांजासह अटक करण्यात आलेल्या या पाकिटांना उघडल्यावर त्यामध्ये एक संशयास्पद हिरवा पदार्थ आढळला..Bullet Train: मुंबई ते अहमदाबाद अंतर अवघ्या २ तासात गाठणार, बुलेट ट्रेन कधी सुरू होणार? अखेर तारीख आली समोर.एनडीपीएस टेस्ट किटद्वारे तपासणी केल्यावर, हा पदार्थ गांजाची वाळलेली फुले आणि फळांच्या कळ्या असल्याचे आढळून आले, ज्याची ओळख हायड्रोपोनिक गांजा म्हणून पटली. आग्नेय आशियातील बँकॉक हे शहर यासाठी एक मोठे केंद्र बनले आहे. येथून या हायड्रोपोनिक गांजाची भारतासह इतर देशांमध्ये तस्करी केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.