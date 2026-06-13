मुंबई

Mumbai News: सौंदर्य स्पर्धेतील उपविजेती बँकॉकहून आली; मुंबईत थेट कस्टमच्या जाळ्यात अडकली, प्रसिद्ध मॉडेलवर मोठी कारवाई

Model Harsha Sani Drug Case: बँकॉकहून मुंबईत आलेल्या मॉडेल हर्षा सनीला सीमाशुल्क विभागाने सुमारे १२ कोटी रुपये किमतीच्या प्रीमियम हायड्रोपोनिक गांजासह अटक केली असून तिला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे.
Model Harsha Sani Arrested in Drug Case

Model Harsha Sani Arrested in Drug Case

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : सौंदर्य स्पर्धेतील उपविजेती मॉडेल हर्षा सनीला मुंबई विमानतळावर सीमाशुल्क विभागाने १२ कोटी रुपयांच्या अमली पदार्थांसह पकडले आहे. हर्षा सनी बँकॉकहून मुंबईत आली होती. २९ वर्षीय हर्षा सनी एका खासगी बँकेत रिलेशनशिप मॅनेजर म्हणून काम करते. ती गेल्या वर्षी मे महिन्यात झालेल्या 'मिसेस केरळ ग्लोबल २०२५' स्पर्धेत उपविजेती ठरली होती.

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