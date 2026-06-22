मोदींच्या मंत्रिमंडळाचा लवकरच विस्तार, शिंदेसेनेला मिळणार आणखी दोन मंत्रीपद? या बड्या नेत्यांवर मोठी जबाबदारी सोपवणार!

Eknath Shinde: शिवसेना (ठाकरे गट) यांना मोठा धक्का बसला असून, पक्षातील सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सर्व खासदार दिल्लीहून थेट मुंबईत दाखल झाले असून, त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली आहे. काही वेळातच त्यांचा अधिकृत पक्षप्रवेश होणार असल्याचे सांगितले जात आहे..या घडामोडीनंतर शिंदेसेनेच्या खासदारांची संख्या १३ वर पोहोचणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत म्हणजेच एनडीए) एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय वजन आणखी वाढणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात शिंदे गटाला आणखी दोन मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Shiv Sena Crisis: ठाकरे गटात महाभूकंप! ६ खासदारांनी का फिरवली पाठ? असंतोषाच्या 'या' ८ ठिणग्यांनी पेटवली बंडाची मशाल.सध्या बुलढाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र, खासदारांची संख्या वाढल्यामुळे शिंदे गटाच्या वाट्याला आणखी प्रतिनिधित्व मिळू शकते, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे..Operation tiger : ठाकरेंच्या खासदारांचा शिंदे गटात प्रवेशाचा १९ जूनचा मुहूर्त ‘तांत्रिक’, ‘भावनिक’ बाबींमुळे टळणार? एकनाथ शिंदेंची सावध खेळी.दरम्यान, ठाकरे गटातील खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि संजय दिना पाटील यांच्यासह एकूण सहा खासदारांनी बंडाचा मार्ग स्वीकारला आहे. या खासदारांनी नुकत्याच झालेल्या ठाकरे गटाच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीलाही दांडी मारली होती. त्यानंतर त्यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेबाबत विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले होते. आता या पक्षप्रवेशामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली असून, आगामी मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.