मुंबई

मोदींच्या मंत्रिमंडळाचा लवकरच विस्तार, शिंदेसेनेला मिळणार आणखी दोन मंत्रीपद? या बड्या नेत्यांवर मोठी जबाबदारी सोपवणार!

Six Thackeray MPs Join Eknath Shinde Camp : सर्व खासदार दिल्लीहून थेट मुंबईत दाखल झाले असून, त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली आहे.
Eknath Shinde

Six Thackeray MPs Join Eknath Shinde Camp

esakal

Shubham Banubakode
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Eknath Shinde: शिवसेना (ठाकरे गट) यांना मोठा धक्का बसला असून, पक्षातील सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सर्व खासदार दिल्लीहून थेट मुंबईत दाखल झाले असून, त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली आहे. काही वेळातच त्यांचा अधिकृत पक्षप्रवेश होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

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