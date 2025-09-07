Lalbaugcha Raja: हिंदु-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश! लालबागचा राजा मशिदीजवळ पोहोचतो तेव्हा...; पाहा ऐतिहासिक क्षणाचा खास व्हिडिओ

अनंत चतुर्दशीला संपूर्ण महाराष्ट्रात गणपती विसर्जनाबद्दल खूप उत्साह आहे. परंतु बहुतेकांच्या नजरा मुंबईच्या लालबागच्या राजाकडे आहेत. यावेळीही लाखो भाविक राजाच्या शेवटच्या दर्शन आणि मिरवणुकीत सामील होत आहेत. मंडळ परिसरातून सुरू झालेली ही यात्रा चिंचपोकळी, भायखळा, नागपाडा चौक, गोल देवळ, ऑपेरा हाऊस ब्रिज मार्गे गिरगाव चौपाटीवर जाईल. पण विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान एक गोष्ट लक्षात येते. लालबागचा राजा भायखळ्यातील हिंदुस्थानी मशिदीत थांबतो. याही वर्षी असाच क्षण पाहायला मिळाला आहे. .१९३४ मध्ये लालबागचा राजा गणपती मंडळाची स्थापना झाली. ज्याची सुरुवात लालबाग येथील कोळी मच्छीमार आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांनी केली होती. ज्यांनी औद्योगिक बदलांमुळे त्यांची बाजारपेठ गमावली होती. त्यांनी त्यांचा बाजार सुरक्षित झाल्यानंतर कृतज्ञता म्हणून गणेशाची स्थापना करण्याची प्रतिज्ञा केली. मंडळाचा पहिला सार्वजनिक गणेश उत्सव १२ सप्टेंबर १९३४ रोजी झाला. गणपती इच्छा पूर्ण करतो अशी त्यांची श्रद्धा असल्याने, मुंबईतील लाखो भाविक वर्षानुवर्षे या पंडालला भेट देतात..उत्साहाला गालबोट! पुण्यात ४ तर शहापूरमध्ये ५ जणांचा मृत्यू, कोल्हापूरसह सांगलीत मिरवणुकीत वाद... विसर्जनादरम्यान कुठं काय घडलं?.इच्छा पूर्ण झाल्यावर बरेच जण परमेश्वराचे आभार मानण्यासाठी परत येतात. सुमारे ३५ आयोजक आणि १,२००+ स्वयंसेवकांद्वारे व्यवस्थापित, या मिरवणुकीत गर्दीचे नियंत्रण, पाण्याची व्यवस्था आणि शहरातील अरुंद जागा असूनही व्यवस्था यांचा समावेश आहे. गिरगाव चौपाटीवर मूर्ती विसर्जनाची अंतिम मिरवणूक परळ, सीपी टँक आणि आग्रीपाडा या मार्गावरून २२ तास चालते आणि पुढील वर्षापर्यंत निरोपाचे प्रतीक असलेल्या भव्य समुद्र विसर्जनाने समाप्त होते..लालबागच्या राजाची मिरवणूक भायखळ्याला पोहोचताच ती हिंदुस्थानी मशिदीत थांबते. यावेळी हा क्षण पाहायला मिळाला आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. १९८० च्या दशकात स्थानिक मुस्लिम नेत्यांनी गणेश मंडळाला लांब विसर्जन मार्गावर सुरळीत प्रवास आणि व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी पाठिंबा दिल्याने ही परंपरा सुरू झाल्याचे म्हटले जाते. आता, ही परंपरा जातीय सलोख्याचे प्रतीक बनली आहे. जी मुंबईची खरी भावना दर्शवते. दरवर्षी, मशिदीत, स्थानिक मुस्लिम समुदाय लालबागच्या राजाला फुलांनी स्वागत करतो आणि हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये मिठाई वाटली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.