Lalbaugcha Raja: हिंदु-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश! लालबागचा राजा मशिदीजवळ पोहोचतो तेव्हा...; पाहा ऐतिहासिक क्षणाचा खास व्हिडिओ

Lalbaugcha Raja Hindustani Mosque Halt Video: गणेशोत्सवात हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा अनोखा सोहळा पाहायला मिळतो. जेव्हा लालबागचा राजा मशिदीत थांबतो. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
अनंत चतुर्दशीला संपूर्ण महाराष्ट्रात गणपती विसर्जनाबद्दल खूप उत्साह आहे. परंतु बहुतेकांच्या नजरा मुंबईच्या लालबागच्या राजाकडे आहेत. यावेळीही लाखो भाविक राजाच्या शेवटच्या दर्शन आणि मिरवणुकीत सामील होत आहेत. मंडळ परिसरातून सुरू झालेली ही यात्रा चिंचपोकळी, भायखळा, नागपाडा चौक, गोल देवळ, ऑपेरा हाऊस ब्रिज मार्गे गिरगाव चौपाटीवर जाईल. पण विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान एक गोष्ट लक्षात येते. लालबागचा राजा भायखळ्यातील हिंदुस्थानी मशिदीत थांबतो. याही वर्षी असाच क्षण पाहायला मिळाला आहे.

