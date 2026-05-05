दररोज १५० बालकांवर अत्याचार; समाज अजूनही का गप्प? बालसुरक्षेचा ज्वलंत प्रश्न ऐरणीवर; धक्कादायक आकडेवारी समोर

नितीन बिनेकरमुंबई : पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर आणि म्हाळुंगे येथील चिमुकल्यांवरील अत्याचार व हत्यांच्या धक्कादायक घटनांनी संपूर्ण राज्याला हादरवले आहे. या घटनांनी केवळ वेदना निर्माण केल्या नाहीत, तर आपल्या मुलांची सुरक्षितता किती धोक्यात आहे, हा कठोर प्रश्नही समाजासमोर उभा केला आहे. बालसुरक्षा ही केवळ कुटुंबापुरती मर्यादित नसून समाजाच्या एकत्रित जबाबदारीचा विषय बनला आहे..धावपळीच्या जीवनशैलीत मुलांकडे दुर्लक्ष होण्याच्या घटना वाढत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मुलांना एकटे सोडणे, ओळखीच्या व्यक्तींवर अंधविश्वास ठेवणे किंवा "आपला परिसर सुरक्षित आहे" असा समज करून घेणे अनेकदा घातक ठरते. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, बहुतांश प्रकरणांत आरोपी हे परिचितच असतात..सामाजिक बदलांचा वाढता प्रभावसंयुक्त कुटुंब पद्धतीतून विभक्त कुटुंब पद्धतीकडे समाज झुकत आहे. महागाईमुळे दोन्ही पालक नोकरी करत असल्याने मुलांवर थेट लक्ष ठेवण्याचा वेळ कमी होत आहे. पूर्वी घरात आजी-आजोबा किंवा इतर सदस्यांकडून मिळणारी देखरेख आता कमी होत चालली आहे. परिणामी, मुलांची सुरक्षा ही पूर्णपणे पालकांवर येऊन ठेपली आहे.मुलांच्या वागण्यात अचानक बदल, भीती, एकटेपणा, एखाद्या व्यक्तीपासून दूर राहण्याची प्रवृत्ती अशी लक्षणे दिसल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. लहान वयातच 'गुड टच-बॅड टच'बाबत मार्गदर्शन करणे, मुलांना 'नाही' म्हणण्याचे धैर्य देणे आणि त्यांच्याशी मोकळा संवाद ठेवणे ही काळाची गरज आहे..धक्कादायक आकडेवारी (NCRB)१. देशात दरवर्षी ५० हजारांहून अधिक POCSO अंतर्गत गुन्हे२. सरासरी दररोज १४०–१५० बाललैंगिक अत्याचार३. सुमारे ९०% प्रकरणांत आरोपी ओळखीतील व्यक्ती४. महाराष्ट्र बालकांवरील गुन्ह्यांत वरच्या क्रमांकावर५. शहरी भागातही वाढती प्रवृत्ती.बालसुरक्षेसाठी 'सेफ्टी–सिक्युरिटी चाइल्ड'सारखे कार्यक्रम जागतिक पातळीवर राबवले जात असले, तरी त्याबाबत पालकांमध्ये पुरेशी जनजागृती नाही. माहितीचा अभाव ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे पालकांनी मुलांच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्ती, त्यांचे वातावरण आणि त्यांची सुरक्षितता याची सतत खात्री करून घ्यावी. जागरूकता हीच बालसुरक्षेची पहिली पायरी आहे.- डॉ. समीर दळवी,बाल मानसोपचारतज्ज्ञ.अशा घटनांची वाढ ही बदलत्या सामाजिक रचनेचे प्रतिबिंब आहे. संयुक्त कुटुंब पद्धती कमी होणे, संस्थात्मक नियंत्रणाची घट आणि कायद्याचा कमी झालेला धाक हे यामागील घटक आहेत. बालसुरक्षा ही केवळ कुटुंबाची जबाबदारी नसून शेजारी, शाळा आणि समाजानेही ती सामूहिक जबाबदारी म्हणून स्वीकारणे आवश्यक आहे.- डॉ.बाळकृष्ण भोसले,वरिष्ठ प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ.गंभीर गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेले आरोपी सुटणे ही तपास यंत्रणांची मोठी उणीव आहे. अशा व्यक्तींवर वेळेवर निगराणी आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली असती, तर काही जीव वाचू शकले असते. पालकांनी मुलं कुणाच्या संपर्कात येतात आणि त्यांच्या परिसरात कोण वावरते, यावर सतत लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक आहे.- ॲड. मंगेश सोनावणे, प्रमुख मर्जी सामाजिक संस्था.पालकांनी घ्यावयाची काळजीमुलांना दीर्घकाळ एकटे सोडू नयेअनोळखी किंवा कमी परिचित व्यक्तींपासून दूर ठेवावेमुलांशी दररोज मोकळा संवाद साधावाबाहेर खेळताना देखरेख ठेवावीशाळा व परिसराची सुरक्षितता तपासावी'गुड टच-बॅड टच'बाबत शिक्षण द्यावे.जागतिक पातळीवर बालसुरक्षेत भारत कुठे?बालसुरक्षेच्या बाबतीत भारत अजूनही मागे आहे. नेदरलँड्सस्थित किड्सराइट्स फाउंडेशनच्या 'किड्सराइट्स निर्देशांक'नुसार भारत मध्यम ते खालच्या गटात आहे. तसेच सेव्ह द चिल्ड्रेनच्या 'एंड ऑफ चाइल्डहूड इंडेक्स'मध्ये भारताचा क्रमांक १७६ देशांपैकी सुमारे १०० ते ११५ दरम्यान आहे. शिक्षण व आरोग्यात काही सुधारणा झाल्या असल्या तरी सुरक्षिततेच्या बाबतीत गंभीर आव्हाने कायम आहेत. बाललैंगिक अत्याचार, कुपोषण, सामाजिक असमानता आणि जागरूकतेचा अभाव ही प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे बालसुरक्षा ही केवळ वैयक्तिक नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारी म्हणून स्वीकारून ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे..