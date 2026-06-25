पत्रकारांना धमक्या देऊ नका; हिम्मत असेल तर राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरे जा, आदित्य ठाकरेंचे संजय पाटलांना खुले आव्हान

ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी कॅमेऱ्यासमोर पत्रकारांशी गैरवर्तन केल्याचे आणि त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे प्रकरण आता चिघळले आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी या गैरवर्तनावर तीव्र आणि आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी संजय दीना पाटील यांच्यावर जाहीरपणे टीका केली. त्यांना खासदारकीचा तात्काळ राजीनामा देण्याचे उघड आव्हान दिले..या संपूर्ण घटनेला लोकशाही आणि चौथ्या स्तंभाचा अपमान संबोधत त्यांनी शिंदे गट आणि भाजपच्या नव्या आघाडीवरही तीव्र टीका केली. पत्रकारांना मिळणाऱ्या गैरवर्तनाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर आमदार आदित्य ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कडक शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, "ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे की हे लोक आता जनतेचे प्रतिनिधी राहिलेले नाहीत, तर मूर्खांचे प्रतिनिधी बनले आहेत..Sanjay Dina Patil Controversy : खासदार संजय दिना पाटलांची पत्रकारांना जीवे मारण्याची धमकी, पोलिसांसमोरच अर्वाच्य शिव्या.आदित्य ठाकरे म्हणाले की, सत्तेच्या नशेत ते मुंबईच्या रस्त्यांवर उघडपणे शिवीगाळ करत आहेत, धमक्या देत आहेत आणि दादागिरी करत आहेत. पत्रकारांना धमक्या देणे आणि कार्यकर्त्यांना घाबरवणे हेच आता त्यांचे खरे स्वरूप बनले आहे. खासदार संजय दीना पाटील यांना थेट आव्हान देत आदित्य ठाकरे म्हणाले, "तुमच्यात आणि तुमच्या नव्या बॉसमध्ये जर थोडे जरी धैर्य, नैतिकता किंवा लाज शिल्लक असेल, तर आजच तुमच्या खासदार पदाचा राजीनामा द्या. .ते म्हणाले की, जनतेने तुम्हाला उद्धव ठाकरे यांच्या नावाने आणि शिवसेना (यूबीटी) चिन्हावर संसदेत निवडून दिले आहे. आता विश्वासघात करून आणि बाजू बदलल्यानंतर पत्रकारांना धमक्या देण्याऐवजी मैदानात उतरा, राजीनामा द्या आणि भाजप किंवा या मूर्खांच्या पाठिंब्याने दुसऱ्या निवडणुकीला सामोरे जा. जनता तुम्हाला तुमची योग्य जागा दाखवून देईल. जर तुम्ही खरे पुरुष असाल, तर ते धैर्याने दाखवून द्या.".Maharashtra Politics: मविआला मोठा धक्का! बैठकीला ६० पैकी २३ आमदार गैरहजर; उद्धव ठाकरेंचा एकीचा सवाल.पाच जणांच्या हत्येबद्दल आणि स्मशानभूमीबद्दलच्या जुन्या वक्तव्यांमुळे हा संपूर्ण वाद सुरू झाला. संजय दीना पाटील यांनी ठाकरे गटाच्या नेत्यांना, "जो कोणी माझ्या मार्गात येईल, त्याला मी हॉस्पिटलमध्ये किंवा स्मशानभूमीत पाठवीन. आम्ही एकदा आमच्याच कुटुंबातील पाच सदस्यांना ठार मारले होते," अशी धमकी दिल्यानंतरच हा संपूर्ण राजकीय गदारोळ सुरू झाला. या वक्तव्यानंतर, शिवसेना (यूबीटी) चे खासदार संजय राऊत यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून पाटील यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.