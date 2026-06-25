मुंबई

पत्रकारांना धमक्या देऊ नका; हिम्मत असेल तर राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरे जा, आदित्य ठाकरेंचे संजय पाटलांना खुले आव्हान

Aaditya Thackeray On Sanjay Dina Patil News: खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याने संतप्त झालेल्या आदित्य ठाकरे यांनी त्यांना पदाचा राजीनामा देण्याचे आव्हान दिले आहे.
Aaditya Thackeray On Sanjay Dina Patil

Aaditya Thackeray On Sanjay Dina Patil

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी कॅमेऱ्यासमोर पत्रकारांशी गैरवर्तन केल्याचे आणि त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे प्रकरण आता चिघळले आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी या गैरवर्तनावर तीव्र आणि आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी संजय दीना पाटील यांच्यावर जाहीरपणे टीका केली. त्यांना खासदारकीचा तात्काळ राजीनामा देण्याचे उघड आव्हान दिले.

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