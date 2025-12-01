Mumbai Congress: सत्तेत आल्यावर काँग्रेस मुंबईसाठी काय करणार? प्रदूषणमुक्त अन्...; संपूर्ण प्लॅनच सांगितला

मुंबई : ‘मुंबईतील प्रदूषण अत्यंत वाईट पातळीवर गेले असून श्वसनाचे आजार वाढत आहेत. मुंबईकरांना स्वच्छ हवाही मिळत नाही. मुंबईची हवा विषारी होणे हा निसर्गाचा दोष नाही तर भ्रष्ट, बेजबाबदार आणि संधीसाधू सरकारचे दुर्लक्ष, निष्काळजी आणि प्रयत्नांच्या अभावाचा परिणाम आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत काँग्रेस सत्तेत आल्यावर मुंबईकरांच्या श्वासाचा हक्क आम्ही पहिल्याच दिवशी सुरक्षित करू,’ अशी ग्वाही मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिली..मुंबई काँग्रेसने आज मुंबईतील हवा प्रदूषणाबाबतचा आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. मुंबईत रस्त्याचे क्राँकिटीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. बांधकामे वाढली आहेत, तर दुसरीकडे झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल करण्यात येत आहे. .Mumbai News: ३ शिफ्ट, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि जलद गती... बीएमसीचा मेगा प्लॅन! मलनिस्सारण व्यवस्थेत होणार ऐतिहासिक बदल.मुंबईची हवा खराब झाली असून अतिप्रदूषित शहरांच्या श्रेणीत मुंबईचा नंबर लागत असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. वाढणारे प्रदूषण हे ठेकेदार आणि जनतेच्या वेदनांबद्दल उदासीन असलेल्या सरकारचे अपयश आहे. सरकारने मुंबईच्या हवेत विष कालवले असून मुंबईकरांचे जीवन आणि शहराचे भविष्य धोक्यात आणत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला..काय करणार?हवेच्या गुणवत्तेच्या निरीक्षणासाठी एअर क्वालिटी माॅनिटरिंग सिस्टीम सक्षम करणाररिअल-टाइम एक्यूआय प्रणाली लावणारबांधकाम प्रदूषणावर नियंत्रणऔद्योगिक व व्यावसायिक धूरनियंत्रण यंत्रणा लावणारवाहतूक प्रदूषणावर नियंत्रण, नवी वाहननीतीवाहतूक धोरणात व्यापक सुधारणापीयूसी न केलेल्या वाहनमालकांवर कारवाईनागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण.Mumbai News: घरांच्या मालमत्ता करमाफीचा आर्थिक फटका, पाणीपट्टीही बंद; महापालिकेला २०० कोटींचा तोटा! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.