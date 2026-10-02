Mumbai News: शौचालयातील विषारी वायूमुळे 2 तरुणांचा मृत्यू; गोरेगावातील 'त्या' कारखान्याला टाळे ठोकण्याचे आदेश

मुंबई : गोरेगावमध्ये सार्वजनिक शौचालयात विषारी वायूमुळे दोन तरुणांचा गुदमरून मृत्यू झाल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) कडक पावले उचलली आहेत. या दुर्घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या 'साई इलेक्ट्रोप्लेटर्स' या बेकायदा कारखान्याला पूर्णपणे बंद करण्याची नोटीस जारी केली आहे..एमपीसीबीच्या पाहणीदरम्यान या झोपडपट्टी परिसरात अत्यंत बेकायदा 'साई इलेक्ट्रोप्लेटर्स' कारखाना चालवला जात असल्याचे उघडकीस आले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पथकाने केलेल्या कारवाईमध्ये अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. कारखान्याकडे एमपीसीबीचे कोणतेही अधिकृत संमतीपत्र नव्हते. हवेतील प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतीही 'स्क्रबर' यंत्रणा किंवा रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 'ईटीपी' बसवण्यात आला नव्हता. कारखान्यात उघड्या ड्रममध्ये तीव्र अॅसिडयुक्त सांडपाणी साठवले होते..Navi Mumbai: बेलापूर ते उलवे जागेची टंचाई, एक एकर जमिनीचे दर तब्बल ६ कोटी रुपये.परिसरात अॅसिडचा अत्यंत तीव्र वास पसरला होता. या निष्काळजीमुळेच कारखान्यातील अॅसिडयुक्त सांडपाणी थेट सार्वजनिक शौचालयाच्या गटारात सोडून तेथे रासायनिक प्रक्रियेद्वारे विषारी वायू तयार झाला आणि दोन निष्पाप तरुणांचा जीव गेला, असा प्राथमिक संशय एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे..या गंभीर प्रकाराची तातडीने दखल घेत एमपीसीबीने 'साई इलेक्ट्रोप्लेटर्स'ला क्लोजर डायरेक्शन जारी केले. या नोटीसनुसार कारखान्याचे काम तत्काळ थांबवून तो पूर्णपणे बंद करण्याचे आणि परिसरातील वीज व पाण्याचा पुरवठा खंडित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Mumbai Pune Airspace: मुंबई-पुण्याच्या हवाई क्षेत्रावरील वाढता ताण; एनसीसीचे हवाई प्रशिक्षण एनडीए, कोल्हापूरला हलविण्याचा विचार.शवविच्छेदनाचा अहवाल प्रलंबितएमपीसीबीने घटनास्थळी हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी तत्काळ विशेष मोबाईल व्हॅन तैनात केली आहे. तसेच कारखान्यातील तीन उघड्या ड्रममधून रासायनिक सांडपाण्याचे नमुने फॉरेन्सिक आणि प्रयोगशाळा तपासणीसाठी जप्त केले आहेत. तसेच मृत तरुणांच्या शवविच्छेदनाचा अहवाल अद्याप प्रलंबित असून, या अहवालानंतर पुढील कारवाईची दिशा स्पष्ट होईल, मात्र एमपीसीबीच्या या क्लोजर कारवाईमुळे बेकायदा रासायनिक उद्योग चालवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.