मुंबई

FDA Drug Inspector Exam: 'पेपरफुटी' प्रकरणी ६ जणांना अटक, MPSCतील तिघांचा समावेश

MPSC Cancelled FDA Drug Inspector Exam: अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक (गट ब) पदाच्या चाळणी परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी ६ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
MPSC Cancelled FDA Drug Inspector Exam

MPSC Cancelled FDA Drug Inspector Exam

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक (गट ब) पदाच्या चाळणी परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी बुधवारी सहा जणांना अटक केली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) तीन अधिकाऱ्यांचाही यामध्ये समावेश आहे.

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