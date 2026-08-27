FDA Drug Inspector Exam: 'पेपरफुटी' प्रकरणी ६ जणांना अटक, MPSCतील तिघांचा समावेश

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक (गट ब) पदाच्या चाळणी परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी बुधवारी सहा जणांना अटक केली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) तीन अधिकाऱ्यांचाही यामध्ये समावेश आहे..'एमपीएससी'चे कक्ष अधिकारी विश्वेश्वर नकाते, गोपाल मराठे, उपसचिव अभिजित लेंडवे, नंदूरबारच्या कौटील्य अकादमीचा प्रवीण पाटील, अमृत पाटील आणि गौरव पाटील अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या सर्व आरोपींना सत्र न्यायालयासमोर हजर केले असता त्यांना २ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..सायनमध्ये डॉक्टरचा हायव्होल्टेज ड्रामा! नोकरीवरून काढल्याच्या रागात थेट टॉवरवर चढला अन्...; अंगावर काटा आणणारा Video Viral.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तज्ज्ञांनी प्रश्नपत्रिका कडक गोपनीयता नियमांचे पालन करून तयार केल्या होत्या. मात्र, संशयितांनी या गोपनीय प्रक्रियेचा भंग करून परीक्षा होण्यापूर्वीच त्या मिळविल्या. त्यानंतर प्रश्नपत्रिकांची हुबेहूब प्रत तयार करून ती अनधिकृत व्यक्तींमध्ये प्रसारित केली. या भरती प्रक्रियेसाठी २९ जुलै २०२५ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार, यावर्षी २२ मार्च रोजी महाराष्ट्रातील सहा विभागीय मुख्यालयांवर ऑफलाइन पद्धतीने छाननी परीक्षा घेण्यात आली..या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या आणि त्यानंतर ही परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचे 'एमपीएससी'ने २५ ऑगस्ट रोजी जाहीर केले होते. पोलिसांच्या चौकशीत प्रथमदर्शनी एका उमेदवाराला परीक्षा होण्यापूर्वीच प्रश्नपत्रिकेचा संच मिळाल्याचे आणि त्याचा फायदा घेतल्याचे निष्पन्न झाले. या निष्कर्षांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले..Central Railway: मध्य रेल्वेवर १५ दिवस पॉवरब्लॉक, अनेक लोकलवर परिणाम; वेळापत्रकात मोठे बदल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.