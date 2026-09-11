MPSC Paper Leak: पेपरफुटीप्रकरणी सरकारचा मोठा निर्णय; एमपीएससीच्या संबंधित परीक्षांची एसआयटी चौकशी, मुलाखतींना स्थगिती

मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) वतीने घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षकपदाच्या परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील परीक्षांची ‘एसआयटी’नेमून चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली. ‘याशिवाय ज्या परीक्षांच्या संदर्भात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी असतील, अशा परीक्षांची फेरतपासणी केली जाईल. तोपर्यंत त्यांच्या मुलाखती थांबविण्यात येतील,’ असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे..Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.‘एमपीएससी’ची प्रश्नपत्रिका फुटणे, त्यातील अधिकाऱ्यांचा कथित सहभाग आणि एकूणच आयोगाच्या कारभाराविरोधात पुणे, नागपूर येथे हजारो विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. विद्यार्थ्यांचा आक्रोश लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी राज्यभरातून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांच्याशी विविध मागण्यांवर चर्चा केली. यावेळी त्यांच्याशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या..परीक्षार्थींना आवाहनपुढील स्पर्धा परीक्षा पारदर्शीपणे व्हाव्यात म्हणून त्या लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने भरती प्रक्रिया होत असल्याने संपूर्ण यंत्रणा सज्जतेनंतरच परीक्षा घेण्यात येतील. स्पर्धा परीक्षांच्या सर्वंकष सुधारणांसाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती नेमली आहे. विद्यार्थ्यांनी समितीसमोर आपले प्रश्न, तक्रारी मांडून चर्चा करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले..सुधारणेवर भरऔषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटीचा सखोल तपास सुरू असून सरकारला प्रणाली सुधारण्यात रस आहे, लपविण्यात नाही. हा तपास अजून संपलेला नसून तो शेवटच्या टप्प्यापर्यंत नेण्यात येईल. पेपर फुटीप्रकरणी पोलिसांनी आयोगाचे अव्वर सचिव अभिजित लेंडवे, साहाय्यक कक्ष अधिकारी विश्वेश्वर नकाशे, गोपाळ मराठे यांना अटक केली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...याची चौकशी होणारगट- ब : २०२५पूर्व अन् मुख्य परीक्षागट- क : २०२५पूर्व अन् मुख्य परीक्षा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.