MPSC Recruitment: MPSC भरती प्रक्रियेतील गोंधळ पुन्हा उघड; ४ वर्षांपासून माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची भरती रखडली..

-महेश जगतापमुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) ढिसाळ नियोजनाचा आणखी एक नमुना माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या भरती प्रक्रियेतून समोर आला.अवघ्या काही जागांसाठी सुरू झालेली भरती प्रक्रिया चार वर्षांपासून रखडली आहे..माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंचालक (माहिती) गट-अ, वरिष्ठ सहायक संचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी गट-अ आणि सहायक संचालक, माहिती अधिकारी गट-ब या पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ३० डिसेंबर २०२२ रोजी ३२ जागांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. सुरुवातीच्या जाहिरातींत पत्रकारिता क्षेत्रातील अनेक पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि समतुल्य पात्रता वगळल्या होत्या. .त्यामुळे अनेक उच्चशिक्षित उमेदवार भरती प्रक्रियेबाहेर गेले. त्यानंतरही उमेदवारांना नव्याने अर्जांसाठी मुदतवाढ द्यावी लागली. दरम्यान, मराठा आरक्षण अर्थात 'एसईबीसी' आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली अन् शासनाच्या सुधारित मागणीपत्रानुसार आयोगाने १४ ऑगस्ट २०२४ आणि २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी पुन्हा शुद्धिपत्रके काढली. त्यात जागांच्या आकडेवारीत मोठे बदल करण्यात आले. .विशेष म्हणजे जाहिरातीनुसार गट-ब पदासाठी किमान तीन वर्षांचा आणि गट-अ पदांसाठी किमान पाच वर्षांचा पर्यवेक्षकीय अनुभव अनिवार्य होता. तरीही आयोगाने परीक्षा घेण्यापूर्वी अर्जांची छाननीच केली नाही. सरसकट सर्व उमेदवारांना परीक्षेला बसू दिले आणि १० मे २०२५ रोजी परीक्षा घेतली होती..येत्या काही दिवसांतच या जाहिरातीचा अंतिम निकाल प्रदर्शित करण्यात येईल. निकालाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.- महेंद्र हरपाळकर, सचिव, लोकसेवा आयोग