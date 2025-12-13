Mumbai: गर्दीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा! मुंबई लोकलच्या 'या' स्थानकावर एलिव्हेटेड डेक बांधणार; प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित होणार

मुंबई : दादर पश्चिम रेल्वे स्थानकावरील प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी आणि प्लॅटफॉर्ममधील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (MRVC) आणि पश्चिम रेल्वे संयुक्तपणे सर्व पादचारी पुलांना जोडणारा एक मोठा एलिव्हेटेड डेक बांधत आहेत. दादर स्थानकावरून दररोज अंदाजे २-३ लाख प्रवाशांची वाहतूक होते. प्लॅटफॉर्म कनेक्टिव्हिटी मजबूत करणे हे रेल्वेचे प्राधान्य बनले आहे..बांधकामादरम्यान स्थानकावरील नियमित रेल्वे सेवांवर परिणाम होणार नाही आणि प्रवाशांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण केला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात, प्लॅटफॉर्म १, २ आणि ३ वर १०० मीटर (३३ मीटर) लांबीचा एक भव्य एलिव्हेटेड डेक बांधला जात आहे. हा डेक स्टेशनच्या उत्तरेकडील टोकाला असलेल्या दोन विद्यमान फूटओव्हरब्रिजना जोडेल..Mumbai News: मुंबईत चार नवीन पोलीस ठाणी मंजूर! कुठे अन् का घेतला निर्णय? जाणून घ्या....प्रवाशांच्या सोयीसाठी, या विभागात चार जिने, चार एस्केलेटर आणि दोन लिफ्ट बसवण्यात येत आहेत. या डेकमुळे प्लॅटफॉर्मवरून ये-जा करणाऱ्या गर्दीसाठी चांगली दिशा आणि अधिक जागा मिळेल. पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यात प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वर अतिरिक्त १०० मीटर (१५ मीटर) डेक बांधला जाईल. या विभागात दोन जिने, दोन एस्केलेटर आणि एक लिफ्ट बसवण्यात येईल..दोन्ही टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर, एलिव्हेटेड डेक एकूण चार उत्तरेकडे जाणाऱ्या फूटओव्हरब्रिजना जोडेल. यामुळे प्रवाशांना प्लॅटफॉर्मवरून सहज हालचाल करता येईल आणि विद्यमान फूटओव्हरब्रिजवरील दबाव कमी होईल. दादरसारख्या वर्दळीच्या स्थानकावर बांधकाम करणे, जिथे दर काही मिनिटांनी गाड्या येतात आणि जातात, रेल्वेसाठी आव्हानात्मक आहे. मर्यादित जागा, सतत गर्दी आणि सुरक्षिततेच्या आवश्यकता लक्षात घेऊन, एमआरव्हीसीने संपूर्ण प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने विकसित केला आहे..Mumbai Local Megablock: तिन्ही लोकल मार्गांवर उद्या मेगाब्लॉक! सर्व सेवा रद्द पण कोणत्या मार्गावर? जाणून घ्या सविस्तर....कामाची मर्यादित व्याप्ती असूनही, रेल्वेचे कामकाज विस्कळीत होऊ नये किंवा प्रवाशांना कोणतीही अतिरिक्त गैरसोय होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. एकदा एलिव्हेटेड डेक पूर्ण झाल्यानंतर, ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग प्रवाशांसाठी स्थानकावरील हालचाल लक्षणीयरीत्या सोपी होईल. हा प्रकल्प मुंबई उपनगरीय रेल्वेमध्ये सुरू असलेल्या सुधारणांचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश गर्दीच्या स्थानकांवर आधुनिकीकरण आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आहे..दादर हे पश्चिम उपनगरीय नेटवर्कवरील सर्वात वर्दळीच्या स्थानकांपैकी एक आहे. वेग, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि रेल्वे ऑपरेशन्समध्ये संतुलन राखण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने एलिव्हेटेड डेक बांधले जात आहे. पूर्ण झाल्यावर, प्रकल्प प्लॅटफॉर्ममधील हालचाल सुलभ करेल, गर्दी कमी करेल आणि एकूण प्रवाशांचा अनुभव सुधारेल.– सुनील जी. उदासी, सीपीआरओ, एमआरव्हीसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.