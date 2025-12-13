मुंबई

Mumbai: गर्दीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा! मुंबई लोकलच्या 'या' स्थानकावर एलिव्हेटेड डेक बांधणार; प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित होणार

Dadar Railway Station Elevated Deck: दादर पश्चिम रेल्वे स्थानकावर एमआरव्हीसी आणि पश्चिम रेल्वे संयुक्तपणे एक एलिव्हेटेड डेक बांधत आहेत. ज्यामुळे प्लॅटफॉर्ममधील हालचाल सुलभ होईल.
मुंबई : दादर पश्चिम रेल्वे स्थानकावरील प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी आणि प्लॅटफॉर्ममधील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (MRVC) आणि पश्चिम रेल्वे संयुक्तपणे सर्व पादचारी पुलांना जोडणारा एक मोठा एलिव्हेटेड डेक बांधत आहेत. दादर स्थानकावरून दररोज अंदाजे २-३ लाख प्रवाशांची वाहतूक होते. प्लॅटफॉर्म कनेक्टिव्हिटी मजबूत करणे हे रेल्वेचे प्राधान्य बनले आहे.

