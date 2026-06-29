समृद्धी महामार्ग ते दक्षिण मुंबई प्रवास सुपरफास्ट होणार! MSRDCच्या नव्या लिंक रोडमुळे प्रवासाचं चित्र बदलणार; कसा आहे मार्ग?

मुंबई : समृद्धी महामार्गावरून येणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास सुकर आणि सुसाट होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. समृद्धी महामार्गावरून १६.६९ किमी लांबीच्या नवीन जोड रस्त्याची आखणी निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे आमणेहून दक्षिण मुंबई प्रवास वाहतूक कोंडीमुक्त होणार असून अवघ्या १ तासात पोहोचणे शक्य होणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) खरबाव ते अंगावपर्यंत आठ-पदरी प्रवेश-नियंत्रित जोड रस्त्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत समृद्धी महामार्गावरून १६.६९ किमी लांबीचा नवीन जोड रस्ता उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण अंदाजित खर्च ₹२४१५.४९ कोटी असून, बांधकामाचा खर्च ₹१७२५.३५ कोटी आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या आखणीचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे..Thane News: भाईंदर-ठाणे प्रवास होणार वेगवान! कॉरिडॉर प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; ट्रॅफिक जामला ब्रेक मिळणार, कसा असेल मार्ग?.दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ठाणे-दक्षिण मुंबई जोड रस्ता प्रकल्पासाठी पाच वेगवेगळ्या पर्यायी मार्गांचा अभ्यास केला आहे. त्यानुसार प्रत्येक पर्यायाचे तांत्रिक व्यवहार्यता, बांधकाम खर्च, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम तसेच भविष्यातील वाहतुकीच्या गरजा या आधारावर सखोल मूल्यांकन करण्यात आले..कसा असेल नवा मार्ग?एमएसआरडीसीच्या प्रस्तावित १६.६९ किलोमीटर लांबीच्या प्रवेश-नियंत्रित जोड रस्त्यावर खरबाओ, शेलार आणि आंगव येथे तीन आधुनिक इंटरचेंजेस विकसित केले जातील. यामुळे वाहतुकीला सुलभ होणार असून प्रवाशांचा प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि वाहतूक कोंडीमुक्त होण्यास मदत मिळेल. हा नवीन जोड रस्ता मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्ग, ठाणे कोस्टल रोड आणि समृद्धी महामार्ग यांना जोडेल. त्यामुळे वाहने ठाणे, भिवंडी किंवा मुंबईच्या अंतर्भागात प्रवेश न करता सी-वे आणि सी-लिंकमार्गे थेट दक्षिण मुंबईला पोहोचू शकतील..Mumbai News: कार्टर रोड किनाऱ्यावर २६ फूट लांबीच्या हंपबॅक व्हेलचा मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.