मुंबई

समृद्धी महामार्ग ते दक्षिण मुंबई प्रवास सुपरफास्ट होणार! MSRDCच्या नव्या लिंक रोडमुळे प्रवासाचं चित्र बदलणार; कसा आहे मार्ग?

Aamne South Mumbai Link Road: एमएसआरडीसीने समृद्धी महामार्गावरून नवा जोड रस्ता बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सुकर आणि सुसाट होणार आहे.
Aamne South Mumbai Link Road

Aamne South Mumbai Link Road

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : समृद्धी महामार्गावरून येणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास सुकर आणि सुसाट होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. समृद्धी महामार्गावरून १६.६९ किमी लांबीच्या नवीन जोड रस्त्याची आखणी निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे आमणेहून दक्षिण मुंबई प्रवास वाहतूक कोंडीमुक्त होणार असून अवघ्या १ तासात पोहोचणे शक्य होणार आहे.

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