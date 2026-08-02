MSRDC Airlift Service: द्रुतगतीवर जखमींना करणार ‘एअरलिफ्ट’! एमएसआरडीसीचा अभ्यास सुरू; समृद्धी, मुंबई-पुणे मार्गावर लवकरच सेवा

मुंबई: समृद्धी महामार्गासह मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या मार्गावर अपघात झाल्यास गंभीर जखमींना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करता यावे, यासाठी ‘एअरलिफ्ट’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) विचार आहे. त्यानुसार दोन्ही मार्गांवर निवडक ठिकाणी हेलिकॉप्टर तैनात ठेवता येईल का, याबाबत ‘एमएसआरडीसी’ अभ्यास करीत आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर सध्या दररोज सव्वा ते दीड लाख वाहने ये-जा करतात, तर समृद्धी महामार्गावर ही संख्या ५० हजारांच्या घरात आहे. त्यातही अवजड वाहनांची संख्या मोठी आहे. २०२५ मध्ये समृद्धी महामार्गावर १८५, तर द्रुतगती महामार्गावर १८७ अपघात झाले. यापैकी अनेक अपघात जीवघेणे होते. महामार्गावरील सततच्या वाहतूक कोंडीमुळे अपघातातील जखमींना ‘गोल्डन अवर्स’मध्ये उपचार मिळत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही महामार्गांवरील अपघातातील गंभीर जखमींना तत्काळ रुग्णालयापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सध्या असलेल्या यंत्रणेशिवाय हेलिकाॅप्टर तैनात करणे किंवा अन्य सुविधा निर्माण करता येईल का, याबाबत ‘एमएसआरडीसी’ अभ्यास करीत आहे. ही यंत्रणा उभारण्यासाठी किती खर्च येईल, याबाबत चाचपणी सुरू असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..अपघातग्रस्तांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी एअरलिफ्टची सुविधा सुरू करण्याचा एमएसआरडीसीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे; मात्र समृद्धी महामार्गाचे नियोजन करतानाच ही व्यवस्था उभारणे अपेक्षित होते. याशिवाय वेग नियंत्रण, ट्रॉमा केअर सेंटर आणि जलद आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणाही कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे.- सुशील पठारे, वाहतूक अभ्यासक.समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर अपघात झाल्यास गंभीर जखमींना एअरलिफ्ट करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत एमएमआरडीसीचा अभ्यास सुरू आहे.- डाॅ. अनिलकुमार गायकवाड, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी.‘समृद्धी’वरील अपघातमार्च २०२३ : मेहकरजवळ मोटार अपघातात पाच जण ठारजुलै २०२३ : सिंदखेडराजा येथे दुर्घटनेत २५ जणांचा होरपळून मृत्यूऑक्टोबर २०२३ : छत्रपती संभाजीनगरजवळ मिनी बसची ट्रकला धडक, १२ ठारजुलै २०२६ : वर्धा येथे मोटार-ट्रक अपघातात सहा ठार.Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.द्रुतगतीवरील अपघातजून २०१६ : खालापूरजवळ खासगी बस दरीत कोसळल्याने १७ प्रवाशांचा मृत्यूमार्च २०२० : खंडाळा एक्झिटजवळ टेम्पोने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या प्रवाशांना चिरडले. या अपघातात पाच जण ठार.ऑगस्ट २०२२ : आमदार विनायक मेटे यांच्या मोटारीला अपघात. उपचाराला विलंब झाल्याने मेटे यांचा मृत्यूफेब्रुवारी २०२३ : खालापूर टोलनाक्याजवळ मोटार-ट्रकच्या अपघातात चार ठारजून २०२३ : लोणावळ्याजवळ ऑइल टँकरने दुभाजकाला धडक दिल्याने मोठा स्फोट, चार जण ठार.जुलै २०२५ : खोपोलीजवळ २५ वाहनांची एकमेकांना धडक; एक ठार, २१ जखमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.