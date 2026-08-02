मुंबई

MSRDC Airlift Service: द्रुतगतीवर जखमींना करणार ‘एअरलिफ्ट’! एमएसआरडीसीचा अभ्यास सुरू; समृद्धी, मुंबई-पुणे मार्गावर लवकरच सेवा

Airlift for Accident Victims Proposed on Maharashtra Expressways: समृद्धी व मुंबई-पुणे द्रुतगतीवर गंभीर जखमींसाठी हेलिकॉप्टरद्वारे एअरलिफ्टची योजना; ‘गोल्डन अवर’मध्ये उपचार मिळवून मृत्यूदर कमी करण्याचा एमएसआरडीसीचा प्रयत्न
MSRDC Plans Helicopter Airlift for Critical Accident Victims on Samruddhi Mahamarg and Mumbai Pune Expressway

MSRDC Plans Helicopter Airlift for Critical Accident Victims on Samruddhi Mahamarg and Mumbai Pune Expressway

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: समृद्धी महामार्गासह मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या मार्गावर अपघात झाल्यास गंभीर जखमींना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करता यावे, यासाठी ‘एअरलिफ्ट’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) विचार आहे. त्यानुसार दोन्ही मार्गांवर निवडक ठिकाणी हेलिकॉप्टर तैनात ठेवता येईल का, याबाबत ‘एमएसआरडीसी’ अभ्यास करीत आहे.

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