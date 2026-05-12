मुंबई

MSRTC: सर्व एसटी बसचे रूपांतर ई-बसमध्ये होणार, महामंडळ २०० चार्जिंग स्टेशन उभारणार, परिवहनमंत्र्यांची घोषणा

MSRTC Charging Station: एसटी महामंडळ राज्यभरात २०० चार्जिंग स्टेशन उभारणार असून यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
Pratap Sarnaik

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : एसटी महामंडळातील सर्व बसचे रूपांतर २०३५पर्यंत ई-बसमध्ये करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन आणि एसटी महामंडळाकडून वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत. या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या चार्जिंग सुविधांची उभारणी करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राज्यभरात किमान २०० चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असून, यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

