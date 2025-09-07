Viral Video: गणपतीसमोर थरथरणारे हात… मुकेश अंबानींच्या अनोख्या दर्शनाचा व्हिडीओ व्हायरल, पाहा पोस्ट

मुंबई : राज्यभरातील गणरायांचे विसर्जन झाले आहे. भाविकांनी गणेशाला भावपूर्ण निरोप दिला असून आता गणेश चतुर्थी २०२५ हा उत्सव अधिकृतपणे संपला आहे. असे असले तरीही सोशल मीडिया माध्यमावर गणेशोत्सवाचे अनेक व्हिडिओ पोस्ट केले जात आहेत. मुंबईतील सुप्रिसद्ध गणेश मंडळ म्हणून ओळखले जाणारे 'लालबागचा राजा' सार्वजनिक गणेशाचे दर्शन घेतानाचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. मात्र मुंबईच्या प्रतिष्ठित लालबागच्या राजा येथे मुकेश अंबानी यांनी घेतलेल्या दर्शनावेळी केलेल्या प्रार्थनेचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाला आहे. .मुंबईच्या प्रतिष्ठित लालबागचा राजा येथे मुकेश अंबानी यांनी केलेल्या प्रार्थना हावभावाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये मुकेश अंबानी लालबागचा राजाचे हात जोडून दर्शन घेत असताना त्यांचे हात थरथरपणे कापताना दिसत आहेत. इतकेच नव्हे तर या व्हिडीओचे मीम्स बनत असून यामुळे नेटकऱ्यांमध्ये मीम्स आणि हास्याची लाट उसळली आहे..Siddhivinayak Temple: सिद्धिविनायक मंदिराचे दरवाजे दिवसभर बंद, आरतीच्या वेळेतही बदल; कारण आलं समोर? .इंटरनेटवर पसरलेले मीमएका कंटेंट क्रिएटरने त्याच्या इन्स्टा अकाऊंटवर मुकेश अंबानींच्या प्रार्थनेची नक्कल करताना व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. यामध्ये हा क्रिएटर हात जोडून, हळूवारपणे थरथर कापताना दिसत आहे जणू काही मनापासून काहीतरी विनंती करत आहे. या व्हिडिओला ''आज पासून अशी प्रार्थना करा, मला खात्री आहे की तू श्रीमंत होशील." असे कॅप्शन दिले आहे..दरम्यान, ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर लगेचच व्हायरल झाली असून नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रियांचा पूर आला आहे. व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये एका युजर्सने याला "चीट कोड 😂" असे म्हटले आहे. दुसऱ्याने आम्ही चुकीच्या पद्धतीने प्रार्थना करत आहोत असे म्हटले असून तिसऱ्याने "जर तुम्ही श्रीमंत झालात तर कृपया कळवा." असे म्हटले आहे. तर काहींनी पोस्टवर हसणारे इमोजी भरले..ब्लड मून म्हणजे काय आणि चंद्र वर्षातून किती वेळा रंग बदलतो?.तथापि, सर्वांनाच ते मजेदार वाटले नाही. काही युजर्सनी अधिक गंभीर स्वरात लिहिले, "ते मजेदार नाही, विनोद करू नका," आणि "कोणाचीही थट्टा करू नये, माणूसही देवाच्या भक्तीत मग्न होतो." अशा देखील कमेंट्स केल्या जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.