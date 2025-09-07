मुंबई

Viral Video: गणपतीसमोर थरथरणारे हात… मुकेश अंबानींच्या अनोख्या दर्शनाचा व्हिडीओ व्हायरल, पाहा पोस्ट

Lalbaugcha Raja 2025: लालबागच्या राजा येथे मुकेश अंबानी यांनी घेतलेल्या दर्शनावेळी केलेल्या प्रार्थनेचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओचे मीम्स बनत असून नेटकऱ्यांमध्ये हास्याची लाट उसळली आहे.
मुंबई : राज्यभरातील गणरायांचे विसर्जन झाले आहे. भाविकांनी गणेशाला भावपूर्ण निरोप दिला असून आता गणेश चतुर्थी २०२५ हा उत्सव अधिकृतपणे संपला आहे. असे असले तरीही सोशल मीडिया माध्यमावर गणेशोत्सवाचे अनेक व्हिडिओ पोस्ट केले जात आहेत. मुंबईतील सुप्रिसद्ध गणेश मंडळ म्हणून ओळखले जाणारे 'लालबागचा राजा' सार्वजनिक गणेशाचे दर्शन घेतानाचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. मात्र मुंबईच्या प्रतिष्ठित लालबागच्या राजा येथे मुकेश अंबानी यांनी घेतलेल्या दर्शनावेळी केलेल्या प्रार्थनेचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाला आहे.

