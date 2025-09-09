CM Baliraja Panand Yojana

CM Baliraja Panand Yojana

ESakal

मुंबई

CM Baliraja Panand Yojana: शेत रस्त्यांचा मार्ग मोकळा, सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी नव्या योजनेची घोषणा

Government Scheme: राज्यातील शेतीमधील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी नव्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमधील पाणी, वीज आणि वाहतुकीच्या समस्या सुटणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Published on

​मुंबई : राज्यातील शेतीमधील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ अशा नवीन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच विधानसभा आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या रस्त्यांसाठी सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करण्यात यावा तसेच यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार आहे. अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे होते. यावेळी मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री भरत गोगावले, राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांच्यासह समितीतील खासदार आणि आमदार उपस्थित होते.

CM Baliraja Panand Yojana
Ro-Ro Ferryboat: फेरी बोटचे मोठे अपडेट! आता प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार; सागरी महामंडळाचा निर्णय

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांती घडविणारी ही योजना आहे. शेतापर्यंत रस्ते, वीज आणि पाणी पोहोचले तर त्याला माल बाजारपेठेत घेऊन जाणे शक्य होईल. यासाठी सरकारने प्राधान्याने या योजनेवर भर दिला असून, १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

यासाठी प्रथमतः सीमांकन करणे आवश्यक असून, सर्व आमदारांनी याबाबत अतिदक्ष राहून सर्व पाणंद रस्ते नकाशावर आणावेत. हा नकाशा पुढील महिनाभरात गावामध्ये प्रसिद्ध करण्यात यावा. विविध १३ योजनांच्या माध्यमातून सध्या या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

CM Baliraja Panand Yojana
BMC Action: गणेशोत्सव संपताच महापालिका सक्रिय, अवैध फलकांवर धडक कारवाई सुरू

​बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

  • या योजनेच्या कामकाजासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय एक समिती स्थापन केली जाईल.

  • पुढील सहा महिन्यांत गावाचा नकाशा तयार करून तो गावात प्रसिद्ध करावा.

  • ​ योजनेसाठी मनरेगा आणि इतर १३ विविध योजनांतून निधी उपलब्ध केला जाईल.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Farmer
Mumbai
Farmer Scheme
schemes
Farmers' applications
Agricultural traditions in Maharashtra
Maharashtra water supply plan
Maharashtra government farmer support
Baliraja Panand Yojana
Marathi News Esakal
www.esakal.com