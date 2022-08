मुंबई : दहिहंडीच्या थरावरुन पडल्यानं २४ वर्षीय गोविंदाचा मृत्यू; व्हिडिओ व्हायरल

By

मुंबई : नुकत्याच झालेल्या दहिहंडी उत्सवात हंडी फोडताना सर्वात वरच्या सातव्या थरावरुन खाली पडल्यानं एका २४ वर्षीय संदेश दळवी नामक तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. हा तरुण खाली पडतानाचा थरारक व्हिडिओ देखील व्हायरलं झाला आहे. मुंबईतील विलेपार्ले इथं ही घटना घडली. मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच या खेळाला साहसी खेळाचा दर्जा बहाल केला आहे. (Mumbai 24 year old Govinda dies after falling from dahihandi top floor video viral)

सूत्रांच्या माहितीनुसार, संदेश साळवी (वय २४) असं या तरुण गोविंदाचं नाव असून तो विलेपार्ले येथील शिवशंभो मंडळाच्या दहिहंडी पथकात होता. या दहिहंडीत तो सर्वात वरच्या सातव्या थरात होता. हंडी फोडल्यानंतर एकाबाजूला तोल जाऊन तो खाली जमिनीववर पडला. त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानं त्याला नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्याच्या डोक्यावर रविवारी शस्त्रक्रियाही पार पडली पण आज (सोमवार) त्याचा मृत्यू झाला.

दरम्यान, दहिहंडीचा उत्सव यंदा जोरदार साजरा करण्याचं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं होतं. त्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक सुटीही जाहीर केली होती. तसेच दहिहंडीचा समावेश साहसी खेळामध्ये करत गोविंदांना सरकारी नोकरीत खेळाच्या कोट्यातून ५ टक्के आरक्षणही जाहीर केलं होतं. तसेच या खेळात जखमी झालेल्या गोविंदाला सरकारी रुग्णालयात मोफत उपचार, अपगंत्व आल्यास विमा कवच तसेच मृत्यू झाल्यास नातेवाईकांना १० लाख रुपयांची मदत अशा अनेक घोषणा केल्या होत्या.