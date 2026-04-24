Mumbai: आजारपणाला कंटाळला; केईएम रुग्णालयातच युवकाने धक्कादायक निर्णय घेतला, घटनेनं मुंबईत खळबळ

मुंबई : मुंबईतील एका नामांकित रुग्णालयात धक्कादायक घटना घडली आहे. केईएम रुग्णालयात कर्करोगावरील उपचार सुरू असताना २५ वर्षीय व्यक्तीने गळफास घेत आत्महत्या केली. या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मात्र या घटनेमुळे परिसरात खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार (ता. २४) रोजी केईएम रुग्णालयात दुपारी १ वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. एका २५ वर्षीय रक्ताचे कर्करोग झालेल्या तरुणावर महिनाभरापासून केईएम रुग्णालयात उपचार सुरु होते. रुग्णालयाच्या हेमेटोलाॅजी विभागाच्या कक्षात पीडित तरुणाला दाखल करण्यात आले होते..तथापि, काही दिवसांपासून या तरुणाच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली होती. तसेच त्याला लवकरच डिस्चार्ज देखील दिला जाणार होता. परंतु आज दुपारच्या सुमारास या तरुणाने हेमेटोलाॅजी विभाग कक्षाच्या बाहेर पाइपला गळफास घेत आत्महत्या केली..दरम्यान, या घटनेची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने तातडीने भोईवाडा पोलिसांना दिली. पोलिसांनी तातडीने रुग्णालयात धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेतला. ही आत्महत्या करण्यामागचे कारण अद्याप समोर आले नसून पोलिसांकडून अधिक तपास सुरु आहे.