Mumbai Crime: दुप्पट परताव्याचं आमिष, मुंबईत ₹100 कोटींचा घोटाळा; 500 हून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक

मुंबई : मुंबईतील कथित बहुकोटी गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणाने राज्यभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ५०० हून अधिक गुंतवणूकदारांची तब्बल ₹१०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेची कथित फसवणूक झाल्याचा आरोप असलेल्या या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने आरोपी अंकित दीपक जैन, ओंकार सिंह आणि हेतुल रांका यांचे जामीन अर्ज फेटाळले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तपास यंत्रणेला पुढील चौकशीसाठी मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे..या प्रकरणी एफआयआर क्रमांक ४१/२०२५ मुंबई CDB CID क्राइम ब्रँचच्या प्रॉपर्टी सेलमध्ये दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ मधील विविध कलमांसह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम (MPID Act), १९९९ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..Mumbai: मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याला बॅकअप! भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्रात ट्रान्सफॉर्मर उभारण्याचा निर्णय; १४ कोटी ६७ लाख रुपयांचा खर्च .नेमका आरोप काय?तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी नागरिकांना "कमी कालावधीत दुप्पट किंवा भरघोस परतावा" मिळेल, असे सांगून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. गुंतवणूक सुरक्षित असल्याचे वारंवार सांगण्यात आले. अनेकांनी आयुष्यभराची बचत, निवृत्तीचे पैसे, पीएफ, ग्रॅच्युइटी, एफडी मोडून, तर काहींनी कर्ज काढून या योजनेत पैसे गुंतविल्याचा आरोप आहे..मात्र, ठरलेल्या मुदतीनंतर ना मूळ रक्कम परत मिळाली, ना आश्वासनाप्रमाणे परतावा मिळाला, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले असून काहींना घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि बँकेच्या कर्जाचे हप्ते भरणेही कठीण झाल्याचे सांगितले जात आहे..Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; सायन-पनवेल महामार्ग जलमय, वाहतूक व लोकल सेवा विस्कळीत.न्यायालयात काय घडले?तक्रारदारांच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील निमेष आर. मेहता यांनी न्यायालयात हा शेकडो गुंतवणूकदारांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाच्या पैशांशी संबंधित गंभीर आर्थिक गुन्हा असल्याचे सांगत जामीन अर्जास तीव्र विरोध केला. तपास अद्याप सुरू असून संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेणे बाकी असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि तपासातील कागदपत्रांचा विचार केल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयाने तिन्ही आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले..तपासाचा भर आता 'मनी ट्रेल'वरतक्रारदारांनी तपास यंत्रणेकडे या प्रकरणातील प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराचा माग काढण्याची, या व्यवहारातून फायदा झालेल्या सर्व व्यक्ती आणि संस्थांची चौकशी करण्याची तसेच MPID कायद्याअंतर्गत मालमत्ता जप्त करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तपासादरम्यान आणखी गुंतवणूकदार समोर येण्याची शक्यता असल्याने फसवणुकीची रक्कम आणि पीडितांची संख्या वाढू शकते, असा दावाही तक्रारदारांनी केला आहे..Mumbai Poison Capsule: वैयक्तिक सूडातून विषारी कॅप्सूल, वैवाहिक आयुष्याला समाज जबाबदार असल्याचा समज, १५ हजार गोळ्या वाटण्याचा कट.सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, मोठ्या प्रमाणावर होणारी आर्थिक फसवणूक ही केवळ एका व्यक्तीची फसवणूक नसून संपूर्ण समाजाच्या आर्थिक विश्वासाला धक्का देणारा गंभीर आर्थिक गुन्हा आहे. अशा गुन्ह्यांमुळे सामान्य नागरिकांचा आर्थिक व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो..या कारणामुळे आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये जामीन अर्जाचा विचार करताना गुन्ह्याचे गांभीर्य, तपासाची गरज, पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता, साक्षीदारांवर दबाव येण्याची शक्यता आणि शेकडो गुंतवणूकदारांचे हित या सर्व बाबींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये नमूद केले आहे..पीडित गुंतवणूकदारांना आवाहनआरोपी किंवा त्यांच्या संबंधित संस्था, कंपनी अथवा योजनांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या नागरिकांनी आपल्या गुंतवणुकीच्या पावत्या, करारपत्रे, बँक स्टेटमेंट, ऑनलाइन व्यवहारांची माहिती, व्हॉट्सअप संदेश, ई-मेल आणि इतर पुरावे घेऊन तपास यंत्रणेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..जनतेसाठी इशारातपास सुरू असताना नागरिकांनी कमी वेळात दुप्पट पैसे, हमीदार नफा किंवा अवास्तव परतावा देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या कोणत्याही योजनेवर आंधळा विश्वास ठेवू नये. गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीची नोंदणी, परवानग्या, आर्थिक विश्वासार्हता आणि नियामक संस्थांची मान्यता यांची खात्री करूनच निर्णय घ्यावा, असे आवाहन तक्रारदारांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.