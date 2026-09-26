मुंबईत विसर्जन मिरवणुकीत भरधाव कार घुसली, गणपतीच्या ट्रॉलीला धडक देत 4 जणांना उडवलं; घटनास्थळाचा VIDEO

मुंबई : राज्यभरात १२ दिवस गणेशोत्सव धुमधडाक्यात साजरा केल्यानंतर काल अनंत चतुर्थीदिवशी भक्तिमय वातावरणात बाप्पाला निरोप देण्यात आला. गणरायाच्या विसर्जनासाठी अनेक ठिकाणी भाविकांची मोठी गर्दी जमली होती. मात्र मुंबईत विसर्जन मिरवणुकीत धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. प्रभादेवीत ‘KG मार्गचा राजा’च्या विसर्जन मिरवणुकीत एक कार घुसल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत ४ जण जखमी झाल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईमध्ये प्रभादेवीत ‘KG मार्गचा राजा’च्या विसर्जन मिरवणुकीत थेट कार घुसल्याची घटना घडली. इंद्रा टॉवर, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग परिसरातील ‘KG मार्गचा राजा’ची मिरवणूक आली असता एक भरधाव होंडा सिटी कार मिरवणुकीत घुसली. या कारने गणपतीच्या ट्रॉली तसेच मिरवणुकीतील ४ भाविकांना धडक दिली. .Mumbai News: 'लालबागचा राजा'च्या दरबारात दुर्दैवी घटना! मंडपाजवळ ६८ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं? .दरम्यान, या धडकेत चार जण किरकोळ जखमी झाले असून घटनेनंतर जखमींना तातडीने रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. दोन जखमींना केईएम रुग्णालयात तर दोन जखमींना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..या अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल होत पोलिसांनी कार आणि कारचालक प्रणव राकेश अग्रवाल (२१) याला ताब्यात घेतले. तसेच कर चालकाला वैद्यकीय तपासणीसाठी सायन रुग्णालयात नेण्यात आले असून जखमींचे जबाब नोंदवला जात आहे. .Mumbai High Court : घटस्फोटाच्या निकालाला स्थगिती असताना पत्नीला घराबाहेर काढता येणार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश.त्याचबरोबर भरधाव आणि निष्काळजीपणे कार चालवत असल्याचा आरोप गणेशभक्तांनी केला असून, त्यावर कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी केली आहे. सध्या पोलिसांकडून कारचालकावर एफआयआर नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असून याप्रकरणी अधिक तपास सुरु असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.