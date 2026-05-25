Bullet Train: बुलेट ट्रेनच्या भुयारी मार्गाला वेग! २१ किमी बोगद्यासाठी दुसरी 'टीबीएम' घणसोलीत दाखल

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील भुपारी मार्गाच्या कामाला आता वेग आला आहे. या प्रकल्पासाठी बोरिंग मशीनचे (टीबीएम) महाकाय कटरहेड घणसोलीजवळील सावलो शशाफ्टमध्ये यशस्वीरीत्या उतरविण्यात आले. तब्बल १३.६ मीटर व्यास आणि सुमारे ३५० टन वजन असलेला हा महाकाय कटरहेट आहे..'टीबीएम' मशीन घणसोली येवून भूमिगत प्रवास सुरू करून विक्रोळीच्या दिशेने बोगदा खोदणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच पहिल्या टीबीएमचे कटरहेड विक्रोळी येथे उतरविण्यात आले होते. आता दोन्ही यंत्रांची अंतिम जुळणी आणि चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर जुलै २०२६च्या पहिल्या आठवड्यात प्रत्यक्ष खोदकामाला सुरुवात होणार आहे..Mumbai Goa Highway: 'मुंबई-गोवा'वर कोंडी; मे महिना संपत आला पण कामं अपूर्णच.विशेष म्हणजे या अत्याधुनिक टीबीएमच्या मदतीने एकाच मोठ्या बोगद्यातून बुलेट ट्रेनच्या अप आणि डाऊन दोन्ही मार्गांची उभारणी केली जाणार आहे. कटरहेडमध्ये ८४ कटर डिस्क, १२४ स्क्रॅपर आणि १६ बकेट लिप्स बसविण्यात आल्या असून, कठीण खडक फोडणे आणि मलबा बाहेर काढण्याचे काम अधिक वेगाने व सुरक्षितरीत्या होणार आहे..महाकाय कटरहेड१३.६ मीटर व्यास३५० टन वजन८४ कटर डिस्क१२४ स्क्रैपर१६ बकेट लिप्स.Mumbai News: गिरणी कामगारांना हक्काचे घरं नाहीचं, सरकारकडून पुन्हा मुंबईतील घरांचे गाजर .यंत्रणा सज्जप्रत्येक टीबीएमची लांबी १५.३२ मीटर असून, त्यामध्ये कटर व्हील, मेन शिल्ड, टेल शिल्ड, जॉ कशर आणि चार विशेष गॅन्ट्री यांसारखी उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. ही यंत्रणा प्रति मिनिट चार आरपीएम वेगाने कार्य करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.