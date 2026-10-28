मुंबई

मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी, २० किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा; पुर्णेकर समर्थकांच्या आंदोलनाचा फटका

Mumbai Ahmedabad Highway traffic: नौपाडा इथं प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणातील संशयितांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी पूर्णेकर कुटुंबिय आणि समर्थकांनी आंदोलन केलं. याचा फटका मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर वाहतूक कोंडी झाली आहे.
Mumbai Ahmedabad Highway traffic

Mumbai Ahmedabad Highway traffic

Esakal

सूरज यादव
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Mumbai Traffic: प्रदीप ऊर्फ बाळू पुर्णेकर यांच्या हत्येप्रकरणी संशयितांना अटक करण्याच्या मागणीवरून ठाण्यात रात्रभर आंदोलन सुरू होते. हे आंदोलन सकाळी स्थगित करण्यात आलं आहे. मात्र या आंदोलनाचा मोठा फटका मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाहतुकीला बसला. आंदोलनामुळे मुंबई आणि ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर रात्रीपासून वाहतूक ठप्प झाली. वर्सोवा ब्रिजपासून विरारच्या हद्दीपर्यंत तब्बल २० किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.

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