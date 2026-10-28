मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी, २० किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा; पुर्णेकर समर्थकांच्या आंदोलनाचा फटका

Mumbai Traffic: प्रदीप ऊर्फ बाळू पुर्णेकर यांच्या हत्येप्रकरणी संशयितांना अटक करण्याच्या मागणीवरून ठाण्यात रात्रभर आंदोलन सुरू होते. हे आंदोलन सकाळी स्थगित करण्यात आलं आहे. मात्र या आंदोलनाचा मोठा फटका मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाहतुकीला बसला. आंदोलनामुळे मुंबई आणि ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर रात्रीपासून वाहतूक ठप्प झाली. वर्सोवा ब्रिजपासून विरारच्या हद्दीपर्यंत तब्बल २० किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या..मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर मुंबई आणि ठाण्याला जाणाऱ्या लेनवर रात्रीपासून वाहतूक ठप्प होती. वर्सोवा ब्रिज पासून विरारहद्दी पर्यंत २० किलोमीटर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. मुंबईला जाणारी लेन पूर्णपणे ठप्प झाल्याने रात्रीपासून वाहनधारक वाहतूक कोंडीत अडकून पडले आहेत. सकाळच्या वेळेत काही प्रमाणात वाहतूक धीम्या गतीने सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे..Thane Purnekar Case: पूर्णेकर हत्येचा ठाण्यात रस्त्यावर उद्रेक, राम पूर्णेकर यांना ताब्यात घेतल्याने भडका; घोडबंदरसह मुंबई-नाशिक महामार्ग ठप्प.पुर्णेकर कुटुंबीय आणि समर्थकांनी नौपाडा पोलिस ठाण्याबाहेरील रस्ता अडवत ठिय्या आंदोलन केलं होतं. त्यामुळे हरी निवास सर्कल मार्ग सुमारे १६ तास ठप्प होता. दरम्यान, १६ तासांनंतर नौपाडा पोलिस ठाण्याबाहेरील आंदोलन स्थगित करण्यात आलं. प्रदीप पुर्णेकर राहत असलेल्या मानपाडा परिसरात समर्थकांनी आंदोलन केलं. या आंदोलनामुळे महामार्ग सुमारे सहा तास ठप्प राहिला. रात्री महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती..दरम्यान, या परिसरात पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आल्याची माहिती मिळाली. तसेच दगडफेकीची घटनाही घडल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर पोलिसांनी महामार्गाचा ताबा घेतला. त्यामुळे सध्या महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत सुरू झाली आहे. सकाळच्या वेळेत काही प्रमाणात वाहतूक धीम्या गतीने सुरू करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं..प्रदीप ऊर्फ बाळू पुर्णेकर यांच्या हत्येप्रकरणी संशयितांना अटक करण्याच्या मागणीवरून ठाण्यात संतापाचं वातावरण आहे. न्यायासाठी आंदोलन करण्यासाठी निघालेल्या राम पुर्णेकर यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने नागरिक संतप्त झाले आणि मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. विविध राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते आणि नागरिकही आंदोलनात सहभागी झाले होते..आंदोलनादरम्यान जाळपोळीची घटनाही घडल्याने तणाव वाढला. नौपाडा पोलिस ठाण्याबाहेरील आंदोलनाचा परिणाम शहरातील वाहतुकीवर झाला. त्यानंतर मानपाडा परिसरातही आंदोलन झाल्याने मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आणि वाहनधारकांना मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.