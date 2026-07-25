मुंबई

Mumbai-Ahmedabad: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर १५ तास भीषण कोंडी! प्रवाशांचे अन्न-पाण्याविना हाल; २० किमीपर्यंत वाहनरांगा

Mumbai-Ahmedabad Highway Traffic: दोन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर १५ तास वाहतूक कोंडी झाली. यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले.
Mumbai-Ahmedabad Highway Traffic

Mumbai-Ahmedabad Highway Traffic

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पालघर : पालघर जिल्ह्यासह दक्षिण गुजरातमध्ये सलग दोन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शुक्रवारी (ता. २४) मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील १५ तासांच्या रखडपट्टीने हजारो प्रवाशांचे अक्षरशः हाल केले. दोन्ही दिशेने २० किलोमीटरपर्यंत लागलेल्या वाहनांच्या रांगांमध्ये महिला, लहान 1 मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्ती अन्न-पाण्याविना अडकून पडल्या होत्या. शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याने त्यांना प्रचंड कुचंबणेला सामोरे जावे लागल्याने आपत्कालीन यंत्रणा आणि नियोजनाचा अभाव उघड झाला आहे.

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