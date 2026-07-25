Mumbai-Ahmedabad: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर १५ तास भीषण कोंडी! प्रवाशांचे अन्न-पाण्याविना हाल; २० किमीपर्यंत वाहनरांगा

पालघर : पालघर जिल्ह्यासह दक्षिण गुजरातमध्ये सलग दोन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शुक्रवारी (ता. २४) मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील १५ तासांच्या रखडपट्टीने हजारो प्रवाशांचे अक्षरशः हाल केले. दोन्ही दिशेने २० किलोमीटरपर्यंत लागलेल्या वाहनांच्या रांगांमध्ये महिला, लहान 1 मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्ती अन्न-पाण्याविना अडकून पडल्या होत्या. शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याने त्यांना प्रचंड कुचंबणेला सामोरे जावे लागल्याने आपत्कालीन यंत्रणा आणि नियोजनाचा अभाव उघड झाला आहे..गुजरातमधील दमणगंगा नदीला आलेल्या पुरामुळे महामार्गावरील अनेक भाग जलमय झाल्याने वाहतुकीला फटका बसला, गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक वाहनांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने मार्गातच थांबण्याचा निर्णय घेतला. पावसाचा जोर ओसरल्यानंतर सर्व वाहने एकाच वेळी मार्गस्थ झाल्याने वाहतुकीवर प्रचंड ताण निर्माण झाला. त्यामुळे शुक्रवारी पहाटे वाहतुकीची परिस्थिती अधिक गंभीर बनली..Mumbai Rain: पालघरमध्ये पावसाचा हाहाकार! पूरस्थितीमुळे २ जणांचा मृत्यू, तर २४४ जणांची सुटका; बचावकार्य सुरू .विवळवेढे परिसरात सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामामुळे वाहतूक सेवा रस्त्यावरून वळविण्यात आली. त्यामुळे कोंडीत आणखी भर पडली. आच्छाड ते मनोर यादरम्यान महामार्गावर वाहनांची मोठी रांग पाहायला मिळाली. ट्रक, कंटेनर, खासगी चारचाकी, बस आणि मालवाहू वाहने एका जागी उभी होती..शौचालयांविना कुचंबणामहामार्गावर अडकलेल्या वाहनचालक, प्रवाशांची अत्यंत वाईट १ अवस्था झाल्याचे सांगण्यात आले. अनेकांना गेल्या १२ ते १५ तासांपासून पिण्याचे पाणीही मिळाले नाही. अन्नाची व्यवस्थाही झाली नाही.याउलट काही कुटुंबांतील लहान मुलांचे दूध किंवा खाण्याचे २ पदार्थही संपले होते. शौचालयाची सुविधा नसल्याने महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांचे विशेष हाल झाले. मदतीची प्रतीक्षा करत अनेक प्रवासी वाहनांतच बसून राहिले..Mumbai Police: पोलिसाकडून महिला आंदोलकासोबत गैरवर्तन? विरोधकांचा आरोप, व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांचे स्पष्टीकरण .दुपारनंतर काहीसा दिलासास्थानिक पोलिस, महामार्ग पोलिस यांनी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले. वाहने टप्प्याटप्प्याने पुढे सोडण्यात आली. दुपारी ३च्या सुमारास मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहतुकीत काही प्रमाणात सुधारणा झाली असून, दापचरीपर्यंतचा मार्ग हळूहळू मोकळा करण्यात आला; मात्र संध्याकाळपर्यंत काही ठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या कायम होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.