Mumbai Traffic: १२ तास ट्रॅफिक जाम! मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर रात्रभर वाहतूक कोंडी, प्रवाशांचे हाल

Mumbai Ahmedabad National Highway Traffic: मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर १२ तास वाहतूक कोंडी झाल्याची माहिती समोर आली. यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले.
मुंबई : राज्यभरात वाहतूक कोंडीच्या समस्या वाढत असल्याचे समोर येत आहेत. अशातच मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर तब्बल १२ तास वाहतूक कोंडी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांसह अनेक प्रवासी अडकले असून चालकांचेही अतोनात हाल झाले.

