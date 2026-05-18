ट्रकचा अक्षरशः चेंदामेंदा! १०० वऱ्हाड्यांना घेऊन जाणारा ट्रक पलटी, १२ जणांचा मृत्यू, घटनास्थळावरील थरारक व्हिडिओ समोर

पालघर : मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर एका ट्रकचा भीषण अपघात घडला आहे. पालघरच्या धानीवरी येथे ट्रक आणि कंटेनरमध्ये जोरदार धडक झाल्यामुळे हा अपघात घडला आहे. अपघाती ट्रकमध्ये १०० हून अधिक वराडी असल्याची माहिती समोर आली आहे. .या अपघातात वीस ते पंचवीस जण गंभीर जखमी झाले आहेत. तर १२ जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच जखमींना उवचारासाठी कासा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून जखमींवर उपचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. .Kalyan: क्रूरतेची सीमा गाठली! भटक्या कुत्र्यांना मारून नाल्यात फेकलं, केडीएमसीच्या कंत्राटदाराचं कृत्य.दरम्यान, या अपघाताचा व्हिडिओ समोर आला आहे. यामध्ये डहाणू तालुक्यातील बापूगाव येथून हे वऱ्हाड धानीवरी येथे जात असताना नवरीच्या घराजवळच हा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. धानिवरी येथे पोहोचल्यावर खडकीपाडा येथे पोहोचल्यावर मुंबईवरून येणाऱ्या एका कंटेनर वाहून नेणाऱ्या वाहनाने ट्रकला धडक दिली. या भीषण धडकेत कंटेनरचा पुढील भाग वेगळा होऊन आईसर ट्रक वर पडला. ज्यामुळे ट्रकमधील माणसे कंटेनर खाली दबून गंभीर जखमी झाली..जखमींना तातडीने कासा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले असून यामधील गंभीर जखमींना धुंदलवाडी येथील वेदांत आणि गुजरात मधील रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी पाठवल्याची माहिती देण्यात येत आहे..चांदी घेऊन जाणाऱ्या व्हॅनचा अपघातकाही दिवसांपूर्वीच मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील चारोटी उड्डाणपुलावर चांदी घेऊन जाणाऱ्या एका व्हॅनचा अपघात घडला होता. १७.६६ कोटी रुपये किमतीच्या चांदीच्या विटांची वाहतूक करणारी व्हॅन उलटून दोघांचा मृत्यू झाला होता. .ST Bus Ticket Price : एसटी प्रवास महागणार? मे महिन्यानंतर खिशाला कात्री बसण्याची शक्यता; काय आहे कारण?