Maharashtra Monsoon: मुंबईसह कोकण जलमय! रायगडात पूरसदृश परिस्थिती; महामार्ग, द्रुतगती मार्गावर वाहतुकीचा खोळंबा

मुंबई, रायगड : जवळपास संपूर्ण जून महिना वाट पाहायला लावल्यानंतर मुंबईसह कोकणपट्टीत गेल्या चार-पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाचा जोर आजही कायम होता. पावसामुळे मुंबईत अनेक भाग जलमय झाले असून रत्नागिरी जिल्ह्यात काही ठिकाणी पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रविवारी दुपारी मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला. वाकण आणि नागोठणेदरम्याच्या हॉटेल गुलमोहरजवळ कोलाडच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांच्या लांबच-लांब रांगा लागल्या होत्या. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...द्रुतगती मार्ग पाण्याखालीखालापूर ः मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या पुणे लेनवर वावंढळ आणि कलोते गावानजीक खालापूर सावरोली मार्गावरील घोडवली नावंडे गावाला जोडणारा पूल पाण्याखाली गेला होता. पुलावरून पाणी वाहू लागल्याने पोलिसांनी तातडीने पूल वाहतुकीसाठी बंद केला. या मार्गावरील सर्व वाहतूक खोपोली-शिळफाटा येथून वळवण्यात आली. खोपोलीतील नदीकाठच्या घरांमध्येही पाणी शिरले होते..गणेशमूर्ती उद्योगाचे कोट्यवधींचे नुकसानपेण : गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने पेण तालुक्यात रविवारी रौद्र स्वरूप धारण केले. गेल्या २४ तासांत २८० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली, तर भोगावती, बाळगंगा, पाबळ आणि खरोशी नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली. अनेक गावांमध्ये पुराचे पाणी शिरले, तर अंतोरा, जोहे आणि हमरापूर परिसरातील गणेशमूर्ती कार्यशाळांमध्ये तीन ते चार फूट पाणी साचल्याने कारागिरांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले..मुंबईत सत्ताधारी-विरोधकांची ‘चिखलफेक’मुंबई ः मुसळधार पावसातही रविवारी सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही दिवसभर ‘ऑन फिल्ड’ पाहायला मिळाले. मुंबईकरांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये आणि विरोधकांना कोंडीत पकडता यावे, यासाठी नेत्यांमध्ये एकमेकांना ‘पाण्यात पाहण्याची’ आणि कामात मागे टाकण्याची स्पर्धाच लागली होती..कुर्ला (पश्चिम) येथील नौपाडा परिसरात दुपारी दुकानावर झाड कोसळून ६३ वर्षीय युनूस कुंडावाला यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर सत्ताधारी पक्षाकडून तत्परता दाखवत मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी मृताच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करत पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत तत्काळ जाहीर केली. स्थानिक नागरिकांच्या संतप्त भावना लक्षात घेत महापौरांनी पालिका प्रशासनाला झाडांचे तत्काळ सर्वेक्षण करून युद्धपातळीवर छाटणी करण्याचे सक्त निर्देश दिले. दुसरीकडे, विरोधकांनी पालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्यासाठी कंबर कसली आहे. मुंबई महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी पावसात मुंबईतील विविध भागांत जाऊन पाहणी केली. वरळी येथे उघड्या मॅनहोलच्या ठिकाणी जात त्यांनी थेट पालिका प्रशासनाच्या मॉन्सूनपूर्व दाव्यांची लक्तरे वेशीवर टांगली. विरोधकांनी रस्त्यावर उतरून पालिकेला धारेवर धरल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.केवळ महापौर किंवा विरोधी पक्षनेत्याच नव्हे, तर काँग्रेसचे अशरफ आजमी आणि भाजपचे अमित साटम यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींनी रविवारची सुटी बाजूला सारून दिवसभर मुंबईच्या रस्त्यांवर फिरून पाऊस आणि पाणी साचलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.