Mumbai Weather: मुंबईत हवेची गुणवत्ता खालावली, महापालिकेच्या उपाययोजनांवर टीका

मुंबई : हवेची गुणवत्ता सातत्याने 'वाईट' श्रेणीत आल्याने नागरिकांमध्ये चिंता वाढत आहे. एक्यूआय वाढत असताना महापालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावी न झाल्याची टीका होत आहे. महापालिकेने बांधकामांमधून होणारे धूळप्रदूषण रोखण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डात विशेष पथके नेमल्याचा दावा केला होता; मात्र हवेची गुणवत्ता सुधारत नसल्याने या पथकांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते आणि मुंबई भाजप उपाध्यक्ष रवी राजा यांनी महापालिकेवर टीका केली आहे. त्यांनी विचारले, की शहराची हवा इतकी खराब असताना वॉर्डस्तरीय टीम्स नेमक्या काय काम करत आहेत? बांधकाम प्रकल्पांवरील धूळप्रदूषणावर ठोस कारवाई का होत नाही? रवी राजा असेही म्हणाले, की बांधकाम प्रकल्पांमधून सतत धूळ उडत असून, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात महापालिका अपयशी ठरत आहे. यामुळे मुंबईकरांना श्वसनाचे त्रास वाढत आहेत..Mumbai News: मुंबईत सर्वात मोठा शिपिंग व्यवसाय घोटाळा उघडकीस! विश्वासघात अन् कोट्यवधींचा हिशोब गायब; प्रकरण काय?.हवेच्या वाढत्या प्रदूषणाबाबत पर्यावरण संस्था 'वातावरण'चे संस्थापक भगवान केसभट यांनीही चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले, की एक्यूआय सतत खराब पातळीवर असेल तर नागरिकांच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम होतो. महापालिकेने रोजच्या तपासण्या वाढवाव्यात आणि नियमभंग करणाऱ्या प्रकल्पांवर तत्काळ कामबंद आदेश लागू करावेत. हवेचा स्तर वारंवार खालावत असल्याने महापालिका प्रशासनाची धावपळ होत आहे; परंतु मुंबईतील वाढते प्रदूषण लक्षात घेता बांधकाम स्थळांवरील कारवाई आणि नियंत्रणाच्या उपाययोजना अधिक कडक करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचेही मत आहे..दंडात्मक कारवाई वाढवण्याची गरजभगवान केसभट म्हणाले, की मुंबईतील बांधकाम स्थळांवर नियमांचे पालन अत्यंत कमी होत आहे. धूळ नियंत्रणासाठी लागणारे नेट्स, स्प्रिंकलर्स आणि कचरा व्यवस्थापनाची योग्य यंत्रणा अनेक ठिकाणी नाही. महापालिकेने फक्त सूचना देऊन न थांबता प्रत्यक्ष दंडात्मक कारवाई वाढवण्याची गरज आहे..Mumbai News: ३ शिफ्ट, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि जलद गती... बीएमसीचा मेगा प्लॅन! मलनिस्सारण व्यवस्थेत होणार ऐतिहासिक बदल.