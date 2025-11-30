मुंबई

Mumbai Weather: मुंबईत हवेची गुणवत्ता खालावली, महापालिकेच्या उपाययोजनांवर टीका

Mumbai Pollution: मुंबई हवेची गुणवत्ता खालावत असल्याचे समोर येत आहे. यामुळे महापालिकेच्या उपाययोजनांवर टीका केली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : हवेची गुणवत्ता सातत्याने ‘वाईट’ श्रेणीत आल्याने नागरिकांमध्ये चिंता वाढत आहे. एक्यूआय वाढत असताना महापालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावी न झाल्याची टीका होत आहे. महापालिकेने बांधकामांमधून होणारे धूळप्रदूषण रोखण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डात विशेष पथके नेमल्याचा दावा केला होता; मात्र हवेची गुणवत्ता सुधारत नसल्याने या पथकांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

