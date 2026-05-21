Bandra East Demolition : वांद्र्यातील कारवाईला हिंसक वळण, सात पोलिसांसह तीन आंदोलक जखमी; 5,300 चौरस मीटर जागेवरील 60 टक्के अतिक्रमण जमीनदोस्त

मुंबई : वांद्रे पूर्वेतील गरीब नगर परिसरात सुरू असलेल्या पश्चिम रेल्वेच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेला दुसऱ्या दिवशी हिंसक (Mumbai Bandra East encroachment drive violence) वळण लागले. जमावाकडून दगडफेक झाल्याने पोलिसांनी लाठीमार करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. .या घटनेत सात पोलिस आणि तीन आंदोलक जखमी झाले. याप्रकरणी पोलिसांनी काही महिला व तरुणांना ताब्यात घेतले. आतापर्यंत एकूण ६० टक्के पाडकाम पूर्ण झाल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली..Konkan Nuclear Project : कोकणात अदानी अन् रिलायन्सची एन्ट्री! लाखो कोटींची गुंतवणूक, 'या' तीन जागांवर साकारणार महाप्रकल्प; राज्य सरकारचा मोठा करार.दोन दिवसांत ६० टक्के कारवाईपश्चिम रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, दोन दिवसांत गरीब नगरमधील ६० टक्के बांधकामे हटविण्यात आली आहेत. उर्वरित ४० टक्के कारवाई पुढील दोन दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई सुरू असून, ५,३०० चौरस मीटर जागा अतिक्रमणमुक्त करणार आहे.