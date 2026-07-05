Mumbai Rain News : झाडं रस्त्यावर पडल्यानं बेस्टचा खोळंबा, डझनभर मार्ग बदलले; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

मुंबई : मुंबई आणि उपनगरांमध्ये शनिवारी रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या 'बेस्ट' बस सेवेला मोठा फटका बसला आहे. शहरातील विविध भागांत झाडे उन्मळून पडल्यामुळे आणि रस्त्यांवर पाणी साचल्यामुळे बेस्ट प्रशासनाने अनेक प्रमुख मार्गांतील बसेस इतर मार्गांवर वळवल्या (डायव्हर्ट) आहेत. तर काही ठिकाणी एकेरी मार्गिकेतून वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली आहे. ५ जुलै २०२६ रोजी दुपारपर्यंतच्या बेस्ट वाहतूक नियंत्रण कक्षाच्या अहवालानुसार वाहतुकीत अनेक बदल करण्यात आले आहेत..झाडे पडल्यामुळे 'या' मार्गांवर वाहतूक वळवलीदादर टीटी सर्कल : स्वामी ज्ञान जीवनदास मार्गावर झाड कोसळल्याने सकाळी १०.०० वाजल्यापासून ६७, ६९ आणि ६३ या क्रमांकाच्या बसेस वळवण्यात आल्या आहेत.भायखळा : मिर्झा गालिब मार्ग आणि सोफिया झुबेर मार्ग येथे झाड पडल्याने सकाळी १०.३० वाजल्यापासून १९, ३५७, ३७५, ३७६, ३८३ आणि ४८८ या मार्गावरील बसेस वळवण्यात आल्या आहेत.वरळी : सास्मिरा येथे सकाळी ११.०० वाजता झाड पडल्यामुळे १२४, ३३ आणि ८४ क्रमांकाच्या बसेस इतर मार्गाने चालवल्या जात आहेत..दिंडोशी : डी. देसाई मार्गावर झाडाची फांदी तुटून पडल्याने सकाळी ८.५५ वाजल्यापासून ३९८, ४७८, ४८९, २१६, २१७, २१८ आणि ६४ या क्रमांकाच्या बसेसचा मार्ग बदलण्यात आला आहे.वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) : खान अब्दुल गफार खान मार्ग, बीकेसी येथे झाड पडल्यामुळे सर पोचखानवाला मार्गाने जाणाऱ्या ३१०, ३१२, ४११, ३४१ आणि १७६ या बसेस सकाळी १०.३० पासून वळवण्यात आल्या आहेत..Mumbai Rain: मुंबईत कोसळधार, तरी पाण्याची चिंता कायम! ७ धरणांच्या साठ्यात फक्त ३ टक्के वाढ, आकडेवारी समोर.मॅनहोल कव्हर तुटल्याने आणि रस्त्यांवरील अडथळ्यांमुळे बदल९० फूट रोड (धारावी): ९० फूट रोडवर मॅनहोलचे कव्हर तुटल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी ६० फूट रोड आणि आरे कॉलनी मार्गे बसेस वळवण्यात आल्या आहेत. धारावी आगारातून सुटणाऱ्या बसेसवर याचा परिणाम झाला आहे.शिवाजी नगर जंक्शन (गोवंडी): अहिल्याबाई होळकर मार्गावर झाड पडल्याने शिवाजी नगर जंक्शन येथे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. यामुळे ४८९, ३२९, २६, ५०२, ५०४, ३७१, ३५० आणि ४०४ या मार्गावरील बसेस वळवण्यात आल्या आहेत.विद्याविहार : किरोळ मार्गावर तब्बल ३ झाडे उन्मळून पडल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. मात्र, बेस्ट प्रशासनाने सकाळी १०.४५ पासून ६१३, ३२२, ६२ आणि ६२३ या बसेस एकाच मार्गिकेतून (Single Flank) चालवून वाहतूक संथ गतीने का होईना सुरू ठेवली आहे..Mumbai Rain: राज्यात पावसाचा जोर वाढणार; मुंबईसह अनेक भागांत अतिमुसळधार पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा रेड अलर्ट.प्रवाशांना आवाहनपाऊस आणि रस्त्यांवरील अडथळे पाहता बेस्ट नियंत्रण कक्ष परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. रस्त्यांवरील झाडे हटवण्याचे काम पालिकेच्या आपत्कालीन विभागामार्फत युद्धपातळीवर सुरू आहे. प्रवाशांनी घराबाहेर पडताना बस मार्गांमधील बदलांची नोंद घ्यावी, असे आवाहन बेस्ट प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.