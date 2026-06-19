Mumbai BEST Bus Strike : मुंबईत बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप; रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांची लूट, प्रवाशांमध्ये संताप

Rickshaw drivers exploit passengers : बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांकडून जादा भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. रिक्षा चालकांनी अचानक भाडेवाढ केल्याने प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे..बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी आजपासून बेमुदत संपाची हाक दिल्याने शहरातील बससेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर काही रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांना लुटण्याचा प्रकार समोर येत आहे. विशेषतः शेअर रिक्षा चालकांनी अचानक भाडेवाढ केल्याने प्रवाशांना आर्थिक फटका बसत आहे..बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होऊ नयेत, यासाठी राज्य सरकारने तातडीने अत्यावश्यक सेवा कायदा (MESMA) लागू करत संपावर बंदी घातली आहे. मात्र, या निर्णयानंतरही कर्मचाऱ्यांची भूमिका काय राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करणे, कंत्राटीकरण आणि पीपीपी तत्त्वावरील मालमत्ता पुनर्विकासाला विरोध, वेटलिस्टवरील कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेणे, बेस्टमधील १० हजार रिक्त पदे तातडीने भरणे तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी त्वरित अदा करणे यांचा समावेश आहे..BEST Bus Strike Mumbai : बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप, बससेवा विस्कळीत; राज्य सरकारने संपावर घातली बंदी.दरम्यान, बससेवा विस्कळीत होण्याच्या शक्यतेमुळे प्रवासी पर्यायी वाहतुकीचा आधार घेत आहेत. याच संधीचा फायदा घेत काही रिक्षा चालकांकडून जादा भाडे आकारले जात असल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.