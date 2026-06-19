मुंबई

Mumbai BEST Bus Strike : मुंबईत बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप; रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांची लूट, प्रवाशांमध्ये संताप

BEST employees strike impact : मुंबईत बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे सार्वजनिक वाहतुकीवर परिणाम झाला असून काही रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांकडून वाढीव भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
Mumbai BEST Bus Strike Rickshaw drivers exploit passengers

Mumbai BEST Bus Strike Rickshaw drivers exploit passengers

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Rickshaw drivers exploit passengers : बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांकडून जादा भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. रिक्षा चालकांनी अचानक भाडेवाढ केल्याने प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

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