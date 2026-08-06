BJP Corporator Arrested वॉरंट रद्द करायला कोर्टात गेला, भाजप नगरसेवकाला अटक; थेट न्यायालयीन कोठडीत रवानगी, काय घडलं?

मुंबईतील भाजप नगरसेवकाला अटक करण्यात आली असून सत्र न्यायालयाने त्याची थेट न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केलीय. भाजप नगरसेवक आकाश पुरोहित यांना वारंवार समन्स बजावल्यानंतरही कोर्टात तारखेला वेळेवर हजर राहिले नाहीत. यामुळे कोर्टानं आकाश पुरोहित यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. .कोर्टाने याआधी तारखांना हजर न राहिल्यानं नगरसेवक आकाश पुरोहित यांना अजामीनपात्र वॉरंट बाजवलं होतं. यानंतर वॉरंट रद्द करण्यासाठी आकाश पुरोहित यांना मुंबई सत्र न्यायालयात अर्जही केला. पण मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. अर्ज फेटाळल्यानंतर आकाश पुरोहित यांना अटक करण्यात आली. मुंबई सत्र न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केल्यानंतर नगरसेवक आकाश पुरोहित हे हायकोर्टात जामिनासाठी अर्ज करणार आहेत..वीज पुरवठ्याच्या प्रकरणी २०२०मध्ये आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनात बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना डांबून ठेवल्याचे आणि पोलिसांना मारहाण केल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह २० जणांवर आरोप आहेत. अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदवण्यासाठी आणि आरोपींची ओळख पटवण्यासाठी आकाश पुरोहित यांची उपस्थिती गरजेची होती. पण पुरोहित यांच्यासह इतर आरोपी हजर नसल्यानं सुनावणी पुढे ढकलावी लागली..मुंबई सत्र न्यायालयाने या प्रकऱणी अजामीनपात्र वॉरंट काढलं. त्यानंतर आकाश पुरोहित कोर्टात हजर झाले. त्यांनी वॉरंट रद्द करण्यासाठी अर्ज केला पण कोर्टाने हा अर्ज फेटाळून लावत थेट अटकेचे आदेश दिले. अटकेनंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.